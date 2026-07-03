Ibrahimovic chỉ trích trọng tài "tìm mọi cách để Ronaldo vô địch World Cup"

Ibrahimovic cho rằng trọng tài đã thiên vị trong trận Bồ Đào Nha thắng 2-1 Croatia.

Chiến thắng sát nút 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra vào sáng ngày 3/7 đã để lại một dư âm đầy tranh cãi. Tâm điểm của làn sóng phản đối hướng về quyết định của tổ trọng tài ở phút bù giờ thứ 12 của hiệp hai, khi bàn thắng gỡ hòa của Croatia bị công nghệ VAR khước từ vì lỗi việt vị.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cựu tiền đạo lừng danh Zlatan Ibrahimovic đã có những phát biểu vô cùng gay gắt trên sóng Fox Sports. Cầu thủ 44 tuổi không ngần ngại đưa ra một tuyên bố mang tính cáo buộc: "Các trọng tài đang làm mọi cách để Ronaldo vô địch World Cup, nhưng rồi họ lại nói Messi mới là người được FIFA ưu ái".

Ibrahimovic cho rằng trọng tài ưu ái Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty)

Theo quan điểm của cựu ngôi sao AC Milan và Manchester United, quyết định hủy bàn thắng của Croatia đã tước đi một trong những khoảnh khắc cảm xúc và đáng nhớ nhất của giải đấu năm nay. Ibrahimovic khẳng định ông đã xem lại tình huống từ nhiều góc quay và cho rằng không có đủ bằng chứng thuyết phục để kết luận cầu thủ Croatia đã việt vị.

Bên cạnh đó, tiền đạo người Thụy Điển cũng bày tỏ sự ngán ngẩm trước cách công nghệ VAR đang can thiệp quá sâu và làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của môn thể thao vua. Ông nhấn mạnh rằng nếu một tình huống đòi hỏi tổ trọng tài phải mất nhiều phút đồng hồ để dừng hình, phóng to và kẻ từng đường biên, thì điều đó đồng nghĩa với việc lỗi không hề "rõ ràng và hiển nhiên". "Nếu không đủ rõ ràng, bàn thắng phải được công nhận. Đó mới là tinh thần của VAR. Người hâm mộ đến sân là để chứng kiến các khoảnh khắc kịch tính và cảm xúc chân thật, chứ không phải để xem những đường kẻ trên màn hình", Ibrahimovic thẳng thắn chia sẻ.

Cựu danh thủ cũng gửi lời cảm thông sâu sắc đến các cầu thủ Croatia, những người đã ăn mừng hụt và phải chứng kiến hy vọng đi tiếp tại World Cup bị dập tắt chỉ trong vài giây ngắn ngủi bởi một quyết định từ phòng VAR. Ông khẳng định cả trọng tài chính lẫn tổ VAR trận này đều đã mắc sai lầm.

Tình huống ngay cuối trận đấu, VAR vào cuộc và trọng tài không công nhận bàn thắng của Croatia (Ảnh: BR Football)

Phát biểu mang thương hiệu "thẳng và thật" của Ibrahimovic ngay lập tức làm bùng nổ các diễn đàn mạng xã hội. Dư luận hiện đang chia làm hai luồng ý kiến trái chiều gay gắt: một bên hoàn toàn đồng tình với góc nhìn của Ibrahimovic về việc công nghệ đang giết chết cảm xúc bóng đá, trong khi bên còn lại lên tiếng bảo vệ các "vua áo đen" và khẳng định VAR chỉ đang thực thi đúng luật trong một trận đấu có tính chất quyết định sự sinh tồn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.