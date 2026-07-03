Vì sao Ronaldo bị thay ra ở phút 81 trận Bồ Đào Nha thắng kịch tính Croatia?

HLV Martinez lên tiếng lý giải quyết định rút Ronaldo khỏi sân ở trận thắng 2-1 Croatia sáng 3/7.

Quyết định thay người của chiến lược gia Roberto Martinez trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Phút 81, ngay sau khi Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 1-1, thuyền trưởng của Bồ Đào Nha đã bất ngờ rút CR7 ra nghỉ để nhường chỗ cho tiền vệ Ruben Neves.

Dù "Selecao châu Âu" sau đó đã hoàn tất màn lội ngược dòng kịch tính với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Goncalo Ramos, siêu sao mang áo số 7 vẫn không giấu được sự thất vọng và vẻ mặt không vui khi phải rời sân vào thời điểm trận đấu chưa ngã ngũ.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Roberto Martinez khẳng định quyết định này hoàn toàn xuất phát từ những tính toán chiến thuật nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống phòng ngự khi Bồ Đào Nha dâng đội hình lên quá cao. Lý giải cụ thể hơn về lựa chọn của mình, chiến lược gia này chia sẻ:

"Những quyết định như vậy luôn được đưa ra vì lợi ích của đội bóng. Cristiano là đội trưởng của chúng tôi và không có cầu thủ nào khác ở World Cup thực hiện quả phạt đền với bản lĩnh như anh ấy trong thời điểm đó. Tuy nhiên, khi toàn đội chấp nhận mạo hiểm để tìm chiến thắng, chúng tôi cũng cần kiểm soát tốt khu vực giữa sân và diễn biến trận đấu. Chúng tôi có nhiều cầu thủ với những phẩm chất khác nhau, nhưng tất cả đều sẵn sàng cống hiến vì tập thể".

Ronaldo rời sân ở phút 81 (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Sự điều chỉnh của ông Martinez cuối cùng đã phát huy tác dụng khi tuyến giữa của Bồ Đào Nha duy trì được sự cân bằng cần thiết, tạo tiền đề cho bàn thắng quyết định đưa đội nhà vào vòng sau. Thắng lợi nghẹt thở 2-1 trước Croatia giúp Bồ Đào Nha chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Martinez sẽ là thử thách cực kỳ đại gian nan mang tên Tây Ban Nha, diễn ra vào ngày 7/7 tới.