Rầm rộ tin Justin Bieber sẽ biểu diễn ở chung kết World Cup 2026 cùng BTS, Shakira, cú nổ truyền thông của FIFA?

Người hâm mộ đang bàn tán rầm rộ về việc Justin Bieber có thể sẽ biểu diễn tại World Cup 2026.

Theo nguồn tin độc quyền từ TMZ, Justin Bieber đang được FIFA đàm phán để góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa hiệp trận chung kết World Cup 2026, diễn ra vào ngày 19/7 trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ).

Nguồn tin của TMZ cho biết các quan chức FIFA muốn bổ sung Justin Bieber vào dàn nghệ sĩ vốn đã quy tụ nhiều tên tuổi đình đám như Madonna, Shakira và BTS. Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là một trong những màn trình diễn được chờ đợi nhất của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Rộ tin lễ Justin Bieber sẽ biểu diễn ở chung kết World Cup 2026 ngày 19/7 (Ảnh: Getty)

Việc FIFA nhắm đến Justin Bieber không phải điều quá bất ngờ. Chỉ ít tuần trước, nam ca sĩ cùng bà xã Hailey Bieber đã trở thành tâm điểm tại lễ khai mạc World Cup ở Inglewood (California). Không chỉ xuất hiện trên khán đài, Bieber còn bất ngờ biểu diễn ca khúc Yukon trong một buổi diễn riêng dành cho các khách mời VIP ở khu vực hậu trường.

Thông tin này cũng đánh dấu bước ngoặt mới trong mùa hè đầy bận rộn của Justin Bieber. Trước đó, TMZ từng đưa tin nam ca sĩ chưa có kế hoạch thực hiện tour diễn trong thời gian tới, bất chấp nhiều đồn đoán từ người hâm mộ. Tuy nhiên, một màn trình diễn duy nhất tại trận chung kết World Cup rõ ràng là ngoại lệ đủ sức hấp dẫn.

Shakira là một trong những ngôi sao sẽ biểu diễn ở chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Nếu đội tuyển Mỹ tiếp tục tạo nên hành trình kỳ diệu và góp mặt ở trận đấu cuối cùng, bầu không khí tại sân MetLife sẽ càng trở nên bùng nổ với sự xuất hiện của Justin Bieber. Dù là người Canada và từng công khai dành sự cổ vũ cho Mexico trong lễ khai mạc, nam ca sĩ vẫn được xem là lựa chọn phù hợp với tinh thần đoàn kết và kết nối toàn cầu mà World Cup hướng đến.

Hiện FIFA chưa đưa ra xác nhận chính thức về việc Justin Bieber sẽ biểu diễn tại trận chung kết. Tuy nhiên, nếu các cuộc đàm phán thành công, đây sẽ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của World Cup 2026, đánh dấu sự kết hợp giữa bóng đá và âm nhạc trên sân khấu được hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới theo dõi.

Tú Tú.