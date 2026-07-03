Lee Kang-in nhận cú sốc bất ngờ sau thất bại ở World Cup 2026, "bay màu" trên trang của PSG

Lee Kang-in bất ngờ biến mất khỏi trang chủ PSG rồi xuất hiện trở lại sau 2 giờ, thương vụ tới Atletico Madrid càng gây tò mò.

Giữa lúc những tin đồn gia nhập Atletico Madrid ngày càng dày đặc, Lee Kang-in bất ngờ khiến người hâm mộ xôn xao khi tên và hình ảnh của anh biến mất khỏi danh sách đội một trên trang chủ PSG. Dù chỉ khoảng hai giờ sau mọi thứ đã trở lại như cũ, sự việc vẫn làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai của ngôi sao tuyển Hàn Quốc.

Ngày 1/7, PSG cập nhật danh sách cầu thủ đội một cho mùa giải 2026-2027 trên website chính thức. Đây cũng là thời điểm nhiều CLB châu Âu bước sang năm tài chính mới và bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo.

Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng phát hiện hồ sơ của Lee Kang-in, cầu thủ đang mang áo số 19, bất ngờ không còn xuất hiện trong danh sách. Chi tiết này lập tức thu hút sự chú ý bởi chỉ ít ngày trước, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin tiền vệ người Hàn Quốc đã ở rất gần Atletico Madrid.

Lee Kang-in thất bại ở World Cup 2026 cùng ĐT Hàn Quốc (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Dù tên của Lee Kang-in được khôi phục trên website PSG chưa đầy hai giờ sau đó, nhiều ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là lỗi kỹ thuật hoặc thay đổi tạm thời trong quá trình cập nhật dữ liệu. Tuy nhiên, sự việc càng khiến những đồn đoán về một thương vụ chuyển nhượng sắp được công bố trở nên sôi động hơn.

Theo nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha, Lee Kang-in đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Atletico Madrid. Phần việc còn lại chủ yếu là để PSG và đội bóng thành Madrid thống nhất các điều khoản cuối cùng.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực. "Atletico Madrid đang thúc đẩy quá trình đàm phán với PSG. Thỏa thuận cá nhân với Lee Kang-in đã được thống nhất từ vài ngày trước", Romano chia sẻ.

Trong khi đó, tờ Marca cho biết Atletico xem Lee Kang-in là một trong những bản hợp đồng quan trọng của dự án mùa giải mới, bên cạnh hậu vệ Alejandro Grimaldo - người đã chính thức ra mắt đội bóng vào ngày 1/7.

Đội chủ sân Metropolitano được cho là sẵn sàng chi khoảng 35 triệu euro để chiêu mộ tuyển thủ Hàn Quốc. Hai bên cũng đang thảo luận về bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kéo dài đến năm 2031.

Nếu thương vụ hoàn tất, Lee Kang-in sẽ mở ra một cột mốc đáng nhớ khi trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên khoác áo đội một Atletico Madrid. Dưới thời HLV Diego Simeone, anh được kỳ vọng sẽ mang đến sự sáng tạo và tính linh hoạt cho hàng công trong bối cảnh Antoine Griezmann đã chia tay đội bóng.