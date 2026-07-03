Ronaldo lên tiếng về tin từ giã tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026

Ronaldo chốt ngày định đoạt tương lai sau trận thắng nghẹt thở trước Croatia.

Cristiano Ronaldo đã lên tiếng làm rõ những thông xung quanh tương lai của mình sau khi giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7. Ở tuổi 41, siêu sao này khẳng định anh đã thay đổi cách tiếp cận đối với những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình.

Trước trận đấu của Bồ Đào Nha hôm nay, chị gái của Ronaldo là Katia Aveiro đã hé lộ với truyền thông Ronaldo sẽ từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup. Tuy nhiên, khi được hỏi trực tiếp về những bình luận này sau trận đấu căng thẳng tại Toronto, tiền đạo này đã lựa chọn một cái nhìn điềm tĩnh hơn.

"Tôi không còn đưa ra quyết định trong lúc nóng vội nữa", Ronaldo chia sẻ sau trận đấu.

"Giờ đây mọi thứ đều được thực hiện một cách bình tĩnh. Điều quan trọng nhất vào lúc này không phải là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mà là tận hưởng khoảnh khắc hiện tại và tiếp tục cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia tại kỳ World Cup này. Sau khi giải đấu kết thúc, dù kết quả có ra sao, tôi sẽ có nhiều thời gian để ngồi lại cùng gia đình và đưa ra quyết định tốt nhất cho tương lai của mình", Ronaldo nói tiếp.

Ronaldo sẽ nói về chuyện cá nhân sau World Cup (Ảnh: BR Football)

Quả phạt đền ở phút 68 để gỡ hòa cho Bồ Đào Nha trước Croatia (trước khi Gonçalo Ramos ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ) đã giúp Ronaldo đã chính thức có được bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại một vòng đấu loại trực tiếp (knockout) của World Cup.

Bàn thắng này không chỉ giúp Bồ Đào Nha vượt qua một Croatia vô cùng kiên cường mà còn cởi bỏ gánh nặng tâm lý lớn đã theo đuổi anh qua nhiều vòng knockout ở các kỳ World Cup trước đây.

Với việc tấm vé vào vòng 16 đội, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Tây Ban Nha trong một trận đối đầu gay cấn nhất, Ronaldo nhấn mạnh rằng sự tập trung hoàn toàn của anh là dành cho mục tiêu vô địch thế giới, thay vì những câu hỏi cá nhân về việc khi nào anh sẽ treo giày.