HLV Hong Myung-bo thức trắng đêm viết tâm thư từ chức, nói gì về nghi vấn "trảm" Son Heung-min?

HLV Hong Myung-bo chia sẻ về lý do cất tiền đạo Son Heung-min trên băng ghế dự bị tại World Cup.

HLV Hong Myung-bo của tuyển Hàn Quốc đã lên tiếng bác bỏ những tranh cãi xung quanh việc dùng người - đặc biệt là quyết định gạch tên Son Heung-min khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Nam Phi. Ông thẳng thắn cho rằng những lời chỉ trích này chỉ là "kết quả luận" (nhìn kết quả để phán xét).

Theo thông tin từ kênh truyền hình Channel A vào ngày 2, HLV Hong Myung-bo đã có cuộc gặp gỡ với các phóng viên một ngày sau khi bay về nước. Trước đó, trong ngày về nước 30/6, ông đã giữ im lặng và nhanh chóng rời khỏi sân bay mà không thực hiện bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Trả lời ngắn gọn với Channel A, cựu thuyền trưởng tuyển Hàn Quốc làm rõ rằng danh sách ra sân và mọi sự chuẩn bị cho trận đấu đều được quyết định sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng với ban huấn luyện.

Lý do "cất" Son Heung-min trên ghế dự bị

Trước câu hỏi của phóng viên về việc có nhiều đồn đoán xung quanh vấn đề dùng người và liệu đó có phải là ý đồ chủ quan của riêng huấn luyện viên hay không, HLV Hong khẳng định: "Tất nhiên là vậy. Trước mỗi trận đấu, chúng tôi luôn xác định rõ ràng mô hình chiến thuật mà toàn đội cần triển khai. Đó không phải là suy nghĩ của riêng cá nhân tôi, mà là quyết định chung được đưa ra sau cuộc họp tổng thể với toàn bộ ban huấn luyện".

Sau trận đấu thua Nam Phi và loại từ vòng bảng World Cup, làn sóng chỉ trích bùng lên dữ dội khi HLV Hong quyết định cất cả đội trưởng Son Heung-min lẫn tiền vệ Lee Jae-sung trên băng ghế dự bị. Dù Son Heung-min đã được tung vào sân ngay đầu hiệp hai nhưng anh không thể tạo nên sự khác biệt, trong khi Lee Jae-sung thậm chí không được thi đấu một phút nào.

Nói về điều này, HLV Hong Myung-bo bày tỏ: "Bởi vì huấn luyện viên là người đưa cầu thủ vào sân, nên việc huấn luyện viên phải chịu trách nhiệm về kết quả là hoàn toàn đúng đắn".

Dẫu vậy, ông cũng vạch rõ ranh giới trước những lời phê phán hướng vào chiến thuật của mình: "Không một ai có thể khẳng định ngay từ đầu rằng một chiến thuật là đúng hay sai. Chẳng hạn như ở trận ra quân gặp Cộng hòa Séc, đâu có ai biết trước được rằng Oh Hyeon-gyu - người được chọn đá chính thay cho Son Heung-min lại là người ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng? Chính vì thế, những tranh cãi về việc dùng người lúc này chỉ là kết quả luận mà thôi".

HLV Hong nói về lý do Son heung-min không đá chính (Ảnh: News 1)

Ông chia sẻ thêm: "Ở trận đấu tiếp theo gặp Mexico, chúng tôi cũng rút Son Heung-min ra và tung Oh Hyeon-gyu vào sân, nhưng lần đó bàn thắng đã không đến. Đối với một huấn luyện viên, đối diện với những hoàn cảnh như vậy thực sự rất áp lực. Trách nhiệm của chúng tôi là phải hiện thực hóa mọi ý đồ chiến thuật ngay trên sân đấu. Nếu mọi thứ suôn sẻ, bạn sẽ trở thành một huấn luyện viên giỏi, còn ngược lại, bạn sẽ bị coi là một huấn luyện viên tồi. Kết quả của bóng đá vốn dĩ là như vậy".

Phản ứng của HLV trước làn sóng chỉ trích

Trận thua sốc trước Nam Phi đã đẩy Hàn Quốc xuống vị trí thứ 3 bảng A. Do không nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, đội tuyển xứ sở Kim chi chính thức bị loại. Hậu quả của "thảm kịch" này vô cùng nặng nề. Làn sóng giận dữ từ dư luận bủa vây lấy HLV Hong Myung-bo, khiến ông phải hứng chịu những tiếng la ó, chế giễu gay gắt từ người hâm mộ ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay Incheon.

Đối mặt với sự phẫn nộ của công chúng, cựu danh thủ bóng đá Hàn Quốc bày tỏ: "Tôi không cảm thấy oan ức hay bất mãn điều gì. Là huấn luyện viên trưởng, việc tôi đứng ra chịu trách nhiệm về kết quả là lẽ đương nhiên. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì toàn đội đã không đạt được kết quả tương xứng với những gì đã nỗ lực chuẩn bị trong suốt thời gian qua".

HLV Hong Myung-bo đã thông báo quyết định từ chức (Ảnh: News 1)

Ngay sau khi tuyển Hàn Quốc chính thức dừng bước, HLV Hong Myung-bo đã thông báo quyết định từ chức. Tại buổi họp báo đó, ông chỉ đọc bản tuyên bố từ chức đã chuẩn bị sẵn mà không nhận bất kỳ câu hỏi nào từ truyền thông.

Giải thích về việc giữ im lặng tại buổi họp báo lẫn lúc vừa về nước, ông cho biết: "Đó không phải là tôi né tránh hay kiệm lời, mà bởi những gì cần nói thì tôi đã nói hết trước đó rồi. Đánh giá tổng thể về giải đấu tôi cũng đã tuyên bố ngay sau trận gặp Nam Phi. Riêng về buổi họp báo tuyên bố từ chức, chúng tôi đã thống nhất trước với các bên là sẽ không nhận câu hỏi từ phóng viên".

Ông nói thêm: "Tôi đã thức trắng đêm để suy nghĩ và tự tay viết nên bản tuyên bố từ chức đó. Giờ đây, tôi nghĩ người dân cũng chẳng còn điều gì muốn tò mò hay thắc mắc với tôi nữa".