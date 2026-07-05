Mbappe đá 19 trận ghi 19 bàn ở World Cup: Siêu sao sinh ra để dành cho sân khấu lớn

Mbappe bước vào kỳ World Cup thứ 3 trong sự nghiệp, đá 19 trận đấu ghi trọn 19 bàn thắng.

World Cup luôn được coi là đỉnh núi khắc nghiệt nhất, nơi có thể bóp nghẹt những ngôi sao lớn nhưng cũng là nơi khai sinh ra các huyền thoại. Giờ đây, ở tuổi 27, Kylian Mbappe không chỉ đang leo lên đỉnh núi đó – anh đang chuẩn bị biến nó thành lãnh địa riêng của mình. Với bàn thắng vừa ghi vào lưới Paraguay tại vòng 1/8 World Cup 2026, siêu sao người Pháp đã chạm đến một cột mốc: 19 trận đấu, 19 bàn thắng tại các kỳ vô địch thế giới. Hiệu suất tuyệt đối 1 bàn/trận này là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của một "vị vua mới" trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại.

Mbappe đạt thông số đáng kinh ngạc ở World Cup (Ảnh: Getty)

Hành trình bước vào World Cup của Mbappe

Hành trình chinh phục thế giới của tiền đạo mang áo số 10 bắt đầu từ mùa hè nước Nga năm 2018. Khi đó, ở tuổi 19, với đôi chân "xé gió" và sự tự tin đến đáng kinh ngạc, Mbappe đã khuynh đảo cả giải đấu. Từ cú đúp kinh điển tiễn Argentina của Lionel Messi về nước ở vòng 1/8, cho đến cú nã đại bác trong trận chung kết gặp Croatia, chàng trai trẻ đến từ vùng ngoại ô Paris đã đưa Les Bleus lên đỉnh thế giới, đồng thời ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.

Bốn năm sau tại Qatar 2022, khi tuyển Pháp tổn thất lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương, Mbappe đã một tay gánh vác cả hàng công. Dù không thể giúp đội nhà bảo vệ thành công ngôi vương, giải đấu năm đó vẫn ghi dấu một trong những màn trình diễn cá nhân vĩ đại nhất lịch sử chung kết World Cup với một cú hat-trick nghẹt thở vào lưới Argentina. Giành danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn thắng, Mbappe bước qua nỗi buồn về nhì với tư thế của một người khổng lồ.

Mbappe ở CLB chơi có thể lên xuống nhưng cứ đá World Cup là cực cháy (Ảnh: Getty)

Mbappe vẫn đang viết tiếp giấc mơ World Cup

Trở lại với chiến dịch World Cup 2026, Kylian Mbappe đang ở độ chín nhất của sự nghiệp. Áp lực từ những bản hợp đồng bom tấn hay sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ dường như chỉ là chất xúc tác để anh bùng nổ mạnh mẽ hơn. Tính riêng tại giải đấu năm nay, pha lập công trên chấm phạt đền mới đây đã là bàn thắng thứ 7 của anh, giúp anh vững vàng dẫn đầu danh sách săn bàn và trực tiếp kéo con tàu Pháp thẳng tiến vào tứ kết.

Điều gì đã làm nên một "Mr. World Cup" đáng sợ đến thế? Đó không chỉ là tốc độ kinh hoàng của một chiếc xe đua F1, kỹ thuật dứt điểm sắc bén ở mọi góc độ, mà quan trọng hơn cả là bản lĩnh thép trong các trận cầu lớn. Khi tiếng nhạc World Cup vang lên, khi áp lực nghẹt thở bao trùm sân vận động, Mbappe chưa bao giờ chùn bước. Anh lạnh lùng, quyết đoán và luôn biết cách kết liễu đối thủ vào những thời khắc quyết định nhất.

Với 19 bàn thắng nắm trong tay, Mbappe hiện chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại các kỳ World Cup của huyền thoại Lionel Messi đúng 1 pha lập công. Trước mắt đội tuyển Pháp là trận tứ kết đầy duyên nợ với Maroc. Với phong độ hủy diệt hiện tại, việc tiền đạo sinh năm 1998 san bằng, thậm chí độc chiếm ngôi vương săn bàn lịch sử ngay trong giải đấu năm nay chỉ còn là vấn đề thời gian.

Kylian Mbappe không còn là một tài năng trẻ. Anh đang viết nên lịch sử, từng trận đấu một đều là một cột mốc mà tiền đạo 27 tuổi có thẻ làm nên kỷ lục.