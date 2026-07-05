Đối thủ của Messi có màn "mang tài liệu vào phòng thi" viral nhất World Cup: Mở laptop "học lỏm" Mbappé ngay trước loạt sút luân lưu

Cầu thủ Ai Cập quây kín một chiếc laptop trước loạt luân lưu World Cup, hóa ra để "học lỏm" Mbappé đánh bại thủ môn Australia.

Không phải màn ăn mừng, siêu phẩm hay pha cứu thua xuất thần, một trong những hình ảnh lan truyền mạnh nhất World Cup 2026 những giờ qua lại là... cả đội tuyển Ai Cập quây kín một chiếc laptop ngay trước loạt sút luân lưu với Australia ở vòng 1/16.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ. Nhiều CĐV ví von các cầu thủ Ai Cập chẳng khác nào đang "mang tài liệu vào phòng thi", tranh thủ ôn bài ở những phút cuối trước bài kiểm tra quan trọng nhất. Và điều thú vị là "tài liệu" họ xem lại chính là... Kylian Mbappé.

Theo The Sun, thay vì xem băng hình của chính mình, các cầu thủ Ai Cập đã mở những đoạn highlight các trận Real Madrid gặp Levante tại La Liga. Lý do rất đơn giản. Thủ môn bắt luân lưu của Australia là Mat Ryan, người hiện khoác áo Levante và từng hai lần đối đầu Real Madrid mùa giải vừa qua.

Trong cả hai trận đấu đó, Ryan đều phải vào lưới nhặt bóng sau những cú sút phạt đền của Mbappé. Ban huấn luyện Ai Cập muốn các cầu thủ quan sát thật kỹ cách thủ thành 34 tuổi di chuyển trên vạch vôi, thời điểm anh đổ người cũng như cách Mbappé đánh bại Ryan từ khoảng cách 11 m.

Ảnh: BBC

Maty Ryan không cản phá được quả phạt đền nào của Ai Cập (Ảnh: AP)Maty Ryan không cản phá được quả phạt đền nào của Ai Cập (Ảnh: AP)

Một buổi "ôn bài cấp tốc" ngay bên ngoài đường biên trước khi bước vào loạt đấu súng. Và kết quả khiến tất cả phải bất ngờ.

Dù được HLV Australia tung vào sân ở phút 119 chỉ với nhiệm vụ bắt luân lưu, Mat Ryan không cản phá thành công bất kỳ cú sút nào của các cầu thủ Ai Cập. Trong khi đó, đại diện châu Phi thực hiện hoàn hảo cả bốn lượt sút của mình để giành chiến thắng, qua đó đoạt vé vào vòng 1/8 World Cup.

Đáng chú ý, người mở màn cho chiến thắng ấy lại chính là Mohamed Salah. Ngôi sao Liverpool khiến khán giả nín thở khi thực hiện cú Panenka đầy ngẫu hứng trước Ryan.

Sau trận, Salah tiết lộ đó là quyết định chỉ được đưa ra vào phút chót. "Nếu phải có một người thực hiện cú sút đó thì người đó phải là tôi. Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn các đồng đội và muốn mang lại sự tự tin cho họ. Tôi quyết định ngay trước khi bước lên chấm đá phạt".

Mohamed Salah đã tâng bóng qua đầu thủ môn (Ảnh: Reuters)Mohamed Salah đã tâng bóng qua đầu thủ môn (Ảnh: Reuters)

Ryan được tung vào sân thay người đặc biệt cho loạt sút luân lưu (Ảnh: Getty)Ryan được tung vào sân thay người đặc biệt cho loạt sút luân lưu (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, hình ảnh các cầu thủ Ai Cập chăm chú nhìn vào chiếc laptop tiếp tục trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi: "Nếu ai còn nghĩ đá luân lưu chỉ phụ thuộc vào may mắn thì hãy xem cảnh này", "Đây đúng là phiên bản bóng đá của việc mang tài liệu vào phòng thi"...

Không ít người cũng dành lời khen cho sự chuẩn bị tỉ mỉ của đội tuyển Ai Cập. Chỉ vài phút nghiên cứu cuối cùng nhưng đủ để họ bước vào loạt luân lưu với sự tự tin cao nhất.

Và chiến thắng ấy càng trở nên đáng chú ý khi Ai Cập sẽ là đối thủ tiếp theo của Lionel Messi và Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026. Nếu việc "học lỏm" Mbappé đã giúp Salah cùng các đồng đội vượt qua Australia, người hâm mộ đang rất tò mò không biết đại diện châu Phi sẽ còn chuẩn bị những "chiêu độc" nào trước màn chạm trán nhà đương kim vô địch.

Tú Tú.