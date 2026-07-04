Messi đập tan tin đồn ngoại tình với nữ phóng viên bằng một hành động ngay trước ống kính truyền thông World Cup

Messi chủ động đập tan tin đồn thị phi nhắm vào nữ phóng viên Sofi Martinez bằng một hành động tinh tế.

Giữa những ồn ào và thêu dệt từ truyền thông quốc tế, siêu sao Lionel Messi mới đây đã có một hành động đầy bản lĩnh và tinh tế ngay tại khu vực phỏng vấn sau trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026.

Trước đó, mạng xã hội và một số trang tin giải trí liên tục lan truyền những suy đoán vô căn cứ, cho rằng nữ phóng viên thể thao nổi tiếng Sofi Martinez đang bị "cấm cửa" và bị các thành viên của nhà ĐKVĐ thế giới ngó lơ. Thậm chí, nhiều kịch bản ghen tuông ác ý nhắm vào mối quan hệ giữa cô, Messi và bà xã Antonela Roccuzzo cũng được dựng lên.

Bất chấp áp lực từ dư luận, Messi đã chọn cách đối diện trực tiếp vô cùng văn minh. Ngay khi bắt gặp Sofi Martinez tại khu vực truyền thông, anh đã chủ động tiến lại gần, nở nụ cười rạng rỡ và gửi lời chào hỏi đầy thân thiện đến cô.

"Nếu tôi nhìn cô, họ sẽ hỏi tại sao lại nhìn, còn nếu tôi chào cô, họ cũng sẽ thắc mắc tại sao lại chào", Messi nói với nữ phóng viên.

Sofi Martinez xúc động bày tỏ: "Tôi rất trân trọng những gì anh vừa nói, và vô cùng cảm kích lời thật lòng của anh".

Hành động công khai và tự nhiên này của Messi ngay lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông Nam Mỹ. Tiêu đề trên nhiều diễn đàn báo chí lớn đồng loạt khẳng định: "Lời chào giữa Messi và nữ phóng viên Sofi Martinez đã chính thức đập tan những tin đồn về sự rạn nứt hay khoảng cách giữa cô và Đội tuyển quốc gia" .

Messi chủ động gặp và chào nữ phóng viên Argentina

Trước đó anh và cô vướng tin đồn có mối quan hệ tình cảm

Bằng sự tử tế và bản lĩnh của một người đội trưởng, Messi không cần lên tiếng thanh minh hay đôi co với dư luận. Lời chào lịch sự trước hàng loạt máy quay chính là lời khẳng định đanh thép nhất. Mối quan hệ giữa các tuyển thủ Argentina và nữ phóng viên hoàn toàn dựa trên sự tôn trọng chuyên nghiệp trong công việc. Sự tinh tế này không chỉ bảo vệ danh dự cho một đồng nghiệp nữ trước bão thị phi, mà còn chứng minh đẳng cấp ứng xử "vượt thế giới" của siêu sao sở hữu 8 Quả bóng Vàng cả trên sân cỏ lẫn đời thực.