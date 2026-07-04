Sơ đồ thi đấu World Cup: Vì sao vòng 16 đội lại gọi là vòng 1/8?

Tại sao một vòng đấu có sự góp mặt của 16 đội bóng mạnh nhất lại được định danh là "vòng 1/8"? Câu trả lời nằm thuật ngữ quốc tế của môn thể thao vua.

World Cup 2026, số lượng đội bóng tham dự được mở rộng lên con số 48. Việc tăng số đội dẫn đến việc ban tổ chức phải bổ sung thêm một vòng đấu loại trực tiếp gồm 32 đội (vòng knock-out đầu tiên). Sự thay đổi này vô tình khiến không ít khán giả nhầm lẫn giữa khái niệm "số lượng đội tham gia" và "tên gọi của vòng đấu". Nhiều người cho rằng khi giải đấu còn 16 đội thì phải gọi là vòng 1/16, nhưng trên thực tế, trình tự chính xác lại là vòng 1/16 (32 đội), sau đó mới tới vòng 1/8 (16 đội).

Tìm ra 16 đội tranh tài ở vòng 1/18 (Ảnh: Fox Sport)

Vì sao có cách gọi này?

Sở dĩ có cách gọi này là bởi tên các vòng đấu loại trực tiếp được quy ước theo số lượng trận đấu hoặc phân số của trận chung kết, chứ hoàn toàn không dựa trên số lượng đội bóng tham dự.

Theo thuật ngữ tiếng Anh của FIFA, trận đấu cuối cùng tranh ngôi vương được gọi là trận chung kết (Final). Trước đó, vòng đấu có 4 đội tranh tài được gọi là bán kết (Semi-final), với tiền tố "semi" mang nghĩa là một nửa (1/2 chung kết). Lùi lại một bước, vòng đấu của 8 đội được gọi là tứ kết (Quarter-final), với "quarter" nghĩa là một phần tư (1/4 chung kết), tương ứng với 4 cặp đấu.

Theo đúng quy luật này, vòng đấu diễn ra ngay trước tứ kết sẽ là một phần tám chung kết (1/8 Final). Ở giai đoạn này, 16 đội tuyển xuất sắc nhất sẽ được chia thành 8 cặp đấu loại trực tiếp để tìm ra 8 chiếc vé đi tiếp. Tương tự, vòng đấu quy tụ 32 đội trước đó (với 16 cặp đấu) sẽ được gọi là vòng một phần mười sáu chung kết (1/16 Final).

Tại World Cup 2026, vòng 1/8 hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc đối đầu nảy lửa khi các cặp đấu danh giá đã chính thức được lộ diện như Bồ Đào Nha chạm trán Tây Ban Nha, hay nhà đương kim vô địch Argentina đối đầu với Ai Cập. Kể từ vòng đấu này, áp lực sẽ tăng lên gấp bội bởi thể thức loại trực tiếp không cho phép các ông lớn phạm bất kỳ sai lầm nào trong suốt 90 phút, hoặc có thể là cả hiệp phụ và loạt sút luân lưu cân não.