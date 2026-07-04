Đội bóng "số nhọ" nhất World Cup - tuyển Anh - hoãn chuyến bay vì sợ bị do thám, dùng thuốc ngủ, giấu kín khách sạn vì lo CĐV Mexico chơi xấu

Không chỉ phải chuẩn bị đối đầu chủ nhà Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026 vào ngày 6/7 (giờ Việt Nam), tuyển Anh còn lên hàng loạt phương án đối phó với những yếu tố ngoài sân cỏ.

Từ việc giữ kín nơi đóng quân, trì hoãn lịch di chuyển cho đến phát thuốc hỗ trợ ngủ cho cầu thủ, "Tam sư" đang làm mọi cách để tránh lặp lại những gì Ecuador từng trải qua.

Hoãn đến Mexico City để tránh lộ chiến thuật

Sau chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo ở vòng 1/32, đội tuyển Anh không bay thẳng đến Mexico City mà trở về đại bản doanh tại Kansas City (Mỹ). Theo Daily Mail, HLV Thomas Tuchel muốn hoàn thiện mọi phương án chiến thuật trong môi trường được bảo mật tuyệt đối trước khi sang Mexico.

Trong suốt World Cup 2026, Kansas City luôn là "đại bản doanh" của tuyển Anh. Ngoài lợi thế về khoảng cách địa lý, nơi đây còn được bảo vệ nghiêm ngặt với lực lượng cảnh sát và nhân viên an ninh túc trực quanh sân tập trong mỗi buổi tập.

Nguồn tin của Daily Mail cho biết Tuchel đặc biệt lo ngại nguy cơ bị đối thủ theo dõi, vì vậy ông muốn các bài tập chiến thuật, sơ đồ thi đấu và đội hình xuất phát chỉ được triển khai tại căn cứ an toàn nhất của đội tuyển. Thậm chí, nếu vào tới chung kết, tuyển Anh cũng dự kiến sẽ trở lại Kansas City sau trận bán kết thay vì ở lại địa điểm thi đấu.

ĐT Anh hoãn chuyến bay vì lo ngại do thám trước trận gặp Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Giữ bí mật khách sạn, phát thuốc hỗ trợ ngủ cho cầu thủ

Một nỗi lo khác của tuyển Anh là sự cuồng nhiệt từ các CĐV Mexico. Theo BBC, đoàn quân của HLV Tuchel sẽ chỉ đến Mexico City vào hai ngày trước trận đấu, đồng thời giữ kín tuyệt đối địa điểm khách sạn nhằm tránh bị người hâm mộ chủ nhà tìm đến.

CĐV Mexico từng quấy phá giấc ngủ của ĐT Ecuador

Tuy nhiên, ban huấn luyện vẫn lo ngại địa chỉ nơi lưu trú có thể bị lan truyền trên mạng xã hội. Để đảm bảo các cầu thủ được nghỉ ngơi tốt nhất, những thành viên không mang theo thiết bị hỗ trợ giấc ngủ sẽ được đội ngũ y tế phát thuốc ngủ có nguồn gốc tự nhiên hoặc máy tạo tiếng ồn trắng (white noise) nhằm hạn chế ảnh hưởng từ tiếng ồn bên ngoài khách sạn.

Khi được hỏi về nguy cơ bị CĐV Mexico gây mất ngủ, Tuchel tỏ ra khá bình thản: "Chúng tôi đã lường trước điều đó. Biết làm gì bây giờ? Chúng tôi sẽ mang theo nút bịt tai. Tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống".

Ecuador từng bị "tra tấn" suốt đêm

Sự thận trọng của tuyển Anh xuất phát từ những gì Ecuador từng trải qua trước trận gặp Mexico ở vòng 1/32. Liên đoàn Bóng đá Ecuador đã gửi đơn khiếu nại chính thức sau khi hàng trăm CĐV Mexico tụ tập trước khách sạn của đội tuyển trong đêm.

Theo phản ánh, người hâm mộ chủ nhà liên tục đốt pháo hoa, bấm còi hơi, đánh trống, nẹt pô xe máy và mở nhạc lớn đến tận rạng sáng nhằm khiến các cầu thủ Ecuador không thể ngủ.

Trong tuyên bố sau đó, Liên đoàn Bóng đá Ecuador nhấn mạnh: "Hành vi này hoàn toàn đi ngược lại tinh thần fair-play, bình đẳng và đoàn kết mà một kỳ World Cup cần hướng tới".

Ngoài ra, truyền thông còn ghi nhận một số vụ CĐV Mexico có hành vi gây hấn với phóng viên nước ngoài. Một nhà báo truyền hình Ecuador thậm chí bị ném cốc bia trúng mặt ngay khi đang phát sóng trực tiếp.

Độ cao Mexico City cũng là thử thách lớn

Ngoài áp lực từ khán đài, tuyển Anh còn phải làm quen với điều kiện thi đấu tại Mexico City - nơi nằm ở độ cao khoảng 2.240 mét so với mực nước biển. Đây là yếu tố được Tuchel đánh giá là lợi thế rất lớn dành cho đội chủ nhà.

"Độ cao sẽ là một bất lợi rất lớn vì chúng tôi không có đủ thời gian để cơ thể thích nghi. Theo những gì tôi hiểu thì gần như không thể thích nghi trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Đó là lợi thế rất lớn của Mexico, nhưng chúng tôi sẽ phải tìm cách đối mặt", chiến lược gia người Đức chia sẻ.