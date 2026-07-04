Messi "toát mồ hôi hột", tự phê bình gay gắt: Hôm nay có rất nhiều điều tồi tệ xảy ra

Thắng nghẹt thở Cabo Verde 3-2, Messi "mổ xẻ" lối chơi của Argentina và đánh giá cao đối thủ.

Sau chiến thắng kịch tính với tỷ số 3-2 trước tân binh Cabo Verde tại vòng 32 đội World Cup 2026, siêu sao Lionel Messi đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn và mang tính tự phê bình cao. Dù giành quyền đi tiếp, thủ quân 39 tuổi thừa nhận nhà đương kim vô địch đã bộc lộ rất nhiều lỗ hổng và suýt chút nữa phải trả giá đắt.

Phát biểu ngay sau trận đấu nghẹt thở ngày 4/7, Messi không giấu được sự không hài lòng về màn trình diễn của đội nhà: "Như mọi khi, chúng tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có, bất kể có chơi tốt hay không. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là phải hồi phục, tập trung vào trận đấu tiếp theo và rút ra những điểm tích cực. Chúng tôi phải khắc phục những điều tồi tệ, vì hôm nay đã có rất nhiều điều tồi tệ xảy ra".

Messi và toàn đội có một trận đấu nghẹt thở với Cape Verde (Ảnh: Getty)

Thực tế trên sân cho thấy, Argentina đã có khởi đầu thuận lợi khi kiểm soát thế trận và có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, lối chơi của họ sau đó lại đột ngột chùng xuống một cách khó hiểu. Siêu sao mang áo số 10 đã thẳng thắn chỉ ra sai lầm mang tính hệ thống này: "Ghi bàn thắng đầu tiên là phần khó khăn nhất và chúng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp kiểm soát trận đấu và chơi bình tĩnh hơn, nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Chúng tôi để mất bóng nhiều lần, lùi quá sâu và không thể gây áp lực lên họ như chúng tôi muốn. Họ đã tận dụng điểm mạnh của mình và tìm được bàn thắng gỡ hòa".

Bên cạnh việc tự trách bản thân và các đồng đội, tiền đạo đang thuộc biên chế Inter Miami cũng dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. Anh khẳng định việc Cabo Verde chơi sòng phẳng và suýt tạo nên địa chấn không phải là điều ngẫu nhiên, nhất là khi đội bóng này từng có những kết quả ấn tượng trước Tây Ban Nha hay Uruguay.

"Một số người có thể đánh giá thấp một số đội bóng, nhưng chúng tôi biết đây không bao giờ là một trận đấu dễ dàng. Đây là các trận đấu loại trực tiếp, và không ai cho bạn bất cứ thứ gì miễn phí. Đó là điều làm cho World Cup này trở nên đặc biệt. Mọi thứ đều vô cùng sít sao, và mỗi trận đấu đều cực kỳ khó khăn", Messi nhấn mạnh.

Với Messi đây là một trận đấu khó khăn (Ảnh: Getty)

Đồng quan điểm với cậu học trò, HLV Lionel Scaloni cũng gửi lời chúc mừng đến màn trình diễn quả cảm của Cabo Verde, đồng thời xác nhận sẽ có cuộc thảo luận nghiêm túc với các cầu thủ về những khía cạnh tiêu cực trong lối chơi. Thuyền trưởng của Argentina khẳng định toàn đội sẽ phải rút ra nhiều bài học xương máu để tránh lặp lại tình thế nguy hiểm này ở các vòng đấu tiếp theo.