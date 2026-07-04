Ở tuổi 39, Messi vẫn không ngừng định nghĩa lại lịch sử World Cup

Messi tiếp tục xô đổ những kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại World Cup.

Tại kỳ World Cup 2026, Lionel Messi một lần nữa chứng minh tuổi tác chỉ là những con số khi liên tiếp thiết lập nên những cột mốc lịch sử mới trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong chiến thắng của Argentina 3-2 Cape Verde tại vòng 32 đội diễn ra vào sáng ngày 4/7, siêu sao 39 tuổi đã có một màn trình diễn đỉnh cao để tiếp tục ghi tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá thế giới.

Messi 39 tuổi vẫn chưa bóng chưa biết mệt mỏi (Ảnh: BR Football)

Messi chạm mốc 20 bàn ở World Cup

Với pha xử lý tinh tế ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu, thủ quân của tuyển Argentina đã chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 20 bàn thắng tại các kỳ World Cup. Không chỉ dừng lại ở khả năng săn bàn đáng kinh ngạc, Messi còn khẳng định tầm ảnh hưởng toàn diện lên lối chơi của toàn đội tại các vòng đấu cân não. Thống kê cho thấy, anh đã trực tiếp góp dấu giày vào 12 bàn thắng ở các trận đấu loại trực tiếp (knock-out) của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bao gồm 6 pha lập công và 6 đường kiến tạo. Thành tích này giúp M10 chính thức vượt qua kỷ lục 11 lần của “Vua bóng đá” Pele và tiền đạo Kylian Mbappe để độc chiếm vị trí dẫn đầu tính từ năm 1966 đến nay.

Messi đã có 20 bàn thắng ở World Cup (Ảnh: Getty)

Messi ghi bàn 8 trận liên tiếp

Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới Cape Verde cũng giúp siêu sao người Argentina thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khác: cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 8 trận đấu World Cup liên tiếp. Chuỗi phong độ bùng nổ này được bắt đầu từ vòng 16 đội tại kỳ World Cup 2022 lịch sử trên đất Qatar trước các đối thủ Australia, Hà Lan, Croatia và cú đúp trong trận chung kết với Pháp. Trở lại với giải đấu năm 2026, tiền đạo 39 tuổi vẫn duy trì hiệu suất làm bàn đáng nể khi liên tục nổ súng với cú hat-trick vào lưới Algeria, cú đúp trước Áo, cùng các pha lập công quan trọng trước Jordan và mới nhất là Cape Verde.

Những kỷ lục liên tiếp bị xô đổ tại giải đấu năm nay không chỉ củng cố vững chắc vị thế của Lionel Messi như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, mà còn cho thấy khát vọng chinh phục chưa bao giờ nguội tắt của người đội trưởng tài hoa này trên hành trình bảo vệ ngai vàng thế giới của Argentina.