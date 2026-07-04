Thống trị tuyệt đối: Messi giành "Cầu thủ xuất sắc nhất" 7 trận liên tiếp ở World Cup

Thêm một màn trình diễn chói sáng trước Cape Verde giúp Lionel Messi tiếp tục được FIFA vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Dù Argentina phải trải qua 120 phút nghẹt thở mới đánh bại Cape Verde với tỷ số 3-2 để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026, cái tên được xướng lên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận vẫn không nằm ngoài dự đoán: Lionel Messi.

Ở tuổi 39, đội trưởng Argentina tiếp tục chứng minh vì sao anh vẫn là linh hồn trong lối chơi của nhà đương kim vô địch. Messi mở tỷ số bằng một pha dứt điểm bổng đẳng cấp sau đường chuyền dài của đồng đội, liên tục khuấy đảo hàng thủ Cape Verde bằng những pha xử lý đậm chất thiên tài và nhiều lần đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động.

Không chỉ ghi bàn, Messi còn tạo ra hàng loạt cơ hội cho đồng đội, liên tục di chuyển lùi sâu để kết nối lối chơi và trở thành điểm tựa mỗi khi Argentina gặp khó khăn. Ngay cả trong thời điểm Cape Verde hai lần gỡ hòa và đẩy trận đấu vào thế giằng co, số 10 vẫn là cầu thủ hoạt động nổi bật nhất trên sân.

Danh hiệu MVP ở trận đấu này cũng giúp Messi thiết lập cột mốc vô cùng ấn tượng: 7 trận liên tiếp được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận tại World Cup 2026. Suốt hành trình từ vòng bảng đến vòng knock-out, FIFA đều xướng tên Messi sau mỗi chiến thắng của Argentina.

Điều đáng nói là chuỗi MVP này không đến từ những trận đấu dễ dàng. Argentina đã trải qua nhiều thử thách, đặc biệt là cuộc đối đầu với hiện tượng Cape Verde. Đại diện châu Phi hai lần san bằng cách biệt, khiến Messi và các đồng đội phải thi đấu tới tận hiệp phụ mới có thể giành chiến thắng 3-2. Thế nhưng, trong trận cầu giàu cảm xúc ấy, Messi vẫn là cầu thủ tạo ra nhiều khác biệt nhất.

Với 7 bàn thắng, 7 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận liên tiếp và tấm vé vào vòng 1/8, Messi đang có mọi yếu tố để hướng tới một kỳ World Cup lịch sử nữa trong sự nghiệp. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, không loại trừ khả năng huyền thoại người Argentina sẽ một lần nữa dẫn dắt Albiceleste tiến gần đến chức vô địch thế giới.