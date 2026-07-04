Ngôi sao Cape Verde ghi bàn đẹp nhất World Cup 2026, làm khổ Argentina khiến Messi hú hồn là ai?

Sidny Lopes Cabral đang trở thành cái tên được nhắc đến rất nhiều sau trận Argentina thắng Cape Verde 3-2. Đáng nói, cầu thủ này chỉ mất 3 năm để vươn lên từ giải hạng 5 Đức đến khi toả sáng ở sân chơi World Cup.

Chỉ trong vài phút lập siêu phẩm trước Argentian, cái tên Sidny Lopes Cabral đã phủ sóng khắp mạng xã hội. Trong trận đấu với Argentina ở vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra sáng 4/7 (giờ Việt Nam), hậu vệ của Cape Verde đã tạo nên khoảnh khắc để đời bằng một siêu phẩm cứa lòng khiến Emiliano Martínez hoàn toàn bó tay, gỡ hòa 2-2 cho đội bóng châu Phi ở hiệp phụ.

Xuất phát từ cánh trái, Lopes Cabral ngoặt bóng sang chân phải trước khi tung cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc cao khung thành. Điều đặc biệt là anh còn khéo léo tận dụng vị trí của một hậu vệ Argentina để che khuất tầm nhìn của thủ môn đối phương, biến cú dứt điểm trở nên hoàn hảo. Không ít người hâm mộ đã gọi đây là một trong những bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026.

Thay vì ăn mừng cùng đồng đội, Lopes Cabral chạy thẳng về phía khán đài. Anh đứng chờ cho đến khi bạn gái len qua hàng rào an ninh xuống sát sân, rồi cả hai ôm chầm lấy nhau trong khoảnh khắc đầy cảm xúc. Các nhân viên an ninh và cảnh sát cũng chỉ biết đứng quan sát màn ăn mừng đặc biệt này.

Lopes Cabral sinh năm 2002 tại Hà Lan nhưng lựa chọn khoác áo đội tuyển Cape Verde - quê hương của gia đình mình. Ở cấp CLB, hậu vệ 23 tuổi đang thi đấu cho Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) và được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ tấn công. Trước khi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, hậu vệ này thi đấu cho câu lạc bộ Benfica tại giải Bồ Đào Nha.

Tác giả của siêu phẩm vào lưới Argentina tại World Cup 2026, Sidny Cabral là minh chứng rõ nét cho giá trị của sự kiên trì trong bóng đá. Chỉ ba năm trước, cầu thủ người Cape Verde còn thi đấu ở giải hạng Năm của Đức. Nhưng trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay, hậu vệ 23 tuổi đã khiến cả thế giới phải trầm trồ với cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc cao khung thành của nhà đương kim vô địch thế giới ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù Cape Verde cuối cùng vẫn để thua Argentina 2-3 sau 120 phút nghẹt thở, màn trình diễn của Lopes Cabral đã giúp anh trở thành một trong những phát hiện thú vị nhất của World Cup 2026. Với siêu phẩm vào lưới nhà đương kim vô địch cùng màn ăn mừng ôm bạn gái gây sốt, cầu thủ 23 tuổi chắc chắn đã có khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.