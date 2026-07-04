Nước mắt đã rơi nhưng Cape Verde ngẩng cao đầu rời World Cup 2026, họ đã khiến Messi và Argentina có 120 phút nghẹt thở

Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt các cầu thủ Cape Verde, nhưng hành trình cổ tích của đội bóng nhỏ bé này đã chinh phục cả thế giới.

Chỉ còn cách loạt luân lưu đúng vài phút, Cape Verde vẫn chiến đấu đến giây cuối cùng trước khi gục ngã 2-3 trước Argentina sau 120 phút của trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra vào sáng 4/7 (giờ Việt Nam). Không có phép màu ở những phút cuối cùng, nhưng Cape Verde đã rời World Cup 2026 theo cách khiến tất cả phải dành cho họ sự tôn trọng.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân Hard Rock, các cầu thủ trong màu áo xanh đồng loạt đổ gục xuống mặt cỏ. Có người ôm mặt bật khóc, có người lặng người nhìn lên khán đài, còn nhiều cầu thủ tìm đến nhau trong những cái ôm thật chặt. Sau 120 phút chiến đấu kiệt sức trước nhà đương kim vô địch Argentina, giấc mơ World Cup của họ đã khép lại.

Ít ai nghĩ Cape Verde - đội bóng đến từ quốc đảo chỉ hơn nửa triệu dân - lại có thể đẩy Lionel Messi và các đồng đội vào một trận đấu căng thẳng đến như vậy. Hai lần Argentina vượt lên dẫn trước, hai lần Cape Verde kiên cường gỡ hòa. Từ pha lập công của Deroy Duarte trong thời gian thi đấu chính thức đến siêu phẩm cứa lòng của Sidny Lopes Cabral ở hiệp phụ, đại diện châu Phi chưa một lần chấp nhận số phận.

Thậm chí, trong nhiều thời điểm, chính Argentina mới là đội chịu áp lực. Lionel Messi liên tục phải lùi sâu tìm bóng, còn Emiliano Martínez nhiều lần phải trổ tài để giữ hy vọng cho Albiceleste. Nhà đương kim vô địch chỉ có thể giành chiến thắng nhờ bàn thắng quyết định ở những phút cuối của hiệp phụ.

Khoảnh khắc trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, những giọt nước mắt đã xuất hiện trên gương mặt các cầu thủ Cape Verde. Đó là nỗi buồn của một đội bóng vừa bỏ lỡ cơ hội tạo nên cú sốc lớn nhất World Cup 2026, nhưng cũng là những giọt nước mắt của niềm tự hào.

Trên khán đài, các cổ động viên Cape Verde vẫn đứng dậy vỗ tay không ngớt. Họ vừa khóc vừa hát vang, giương cao quốc kỳ và dành những tràng pháo tay dài cho các cầu thủ. Không ai trách thất bại, bởi đội bóng con cưng đã cống hiến tất cả những gì mình có.

World Cup 2026 có thể đã khép lại với Cape Verde, nhưng họ rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu. Từ lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, họ vượt qua vòng bảng, đối đầu sòng phẳng với những tên tuổi hàng đầu và khiến chính Messi cùng Argentina phải trải qua một trong những trận đấu vất vả nhất kể từ đầu giải.

Đôi khi, một đội bóng không cần chiếc cúp vô địch để trở thành người chiến thắng trong lòng người hâm mộ.

Cape Verde đã làm được điều đó. Họ rời World Cup trong nước mắt, nhưng cũng mang theo sự ngưỡng mộ của hàng triệu khán giả trên khắp thế giới. Nếu Argentina giành quyền đi tiếp, thì chính Cape Verde mới là đội bóng viết nên câu chuyện cổ tích đẹp nhất của vòng knock-out World Cup 2026.