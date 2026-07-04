"Nữ hoàng nhạc World Cup" Shakira sexy, trẻ đẹp ngỡ ngàng ở tuổi 49, chiếm trọn spotlight trên khán đài cổ vũ Messi

Nhan sắc tuổi 49 của nữ hoàng nhạc World Cup Shakira đang gây sốt.

Sự xuất hiện của Shakira trên khán đài trận Argentina gặp Cape Verde sáng 4/7 nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội. Dù tâm điểm trên sân là Lionel Messi và các đồng đội, nữ ca sĩ người Colombia vẫn khiến hàng triệu khán giả không thể rời mắt với diện mạo trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 49. Xuất hiện trong khu vực khán đài VIP, Shakira lựa chọn phong cách đơn giản nhưng đầy cuốn hút với chiếc áo hai dây ren màu trắng, kết hợp găng tay hở ngón và cặp kính mắt mèo màu trắng nổi bật. Mái tóc suôn dài cùng lớp trang điểm nhẹ càng giúp chủ nhân bản hit Waka Waka trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, Shakira liên tục mỉm cười, dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc Messi ăn mừng bàn thắng trước khi chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu. Đồng hành cùng cô là hai con trai Milan và Sasha. Cả ba ngồi sát nhau trong khu vực VIP và nhiều lần lọt vào ống kính truyền hình.

Sự hiện diện của Shakira càng thu hút sự chú ý khi Lionel Messi ghi bàn. Mỗi lần máy quay hướng lên khán đài, hình ảnh nữ ca sĩ đều nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội với hàng loạt lời khen dành cho nhan sắc "lão hóa ngược" của cô.

Shakira từ lâu được người hâm mộ ưu ái gọi là "Nữ hoàng nhạc World Cup". Trong gần hai thập kỷ qua, hiếm có nghệ sĩ nào gắn bó với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhiều như cô. Năm 2006, Shakira góp giọng trong ca khúc Hips Don't Lie (Bamboo version) được FIFA sử dụng rộng rãi trong chiến dịch quảng bá World Cup.

Shakira thường xuyên cổ vũ các trận đấu của Messi (Ảnh: Getty)

Đến World Cup 2010 tại Nam Phi, cô tạo nên hiện tượng toàn cầu với Waka Waka (This Time for Africa). Ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bài hát World Cup thành công nhất lịch sử với hàng tỷ lượt xem và vẫn được phát tại nhiều sự kiện bóng đá cho đến ngày nay.

Bốn năm sau, Shakira tiếp tục góp mặt ở World Cup 2014 với La La La (Brazil 2014). Chính tại giải đấu này, chuyện tình giữa cô và cựu trung vệ Gerard Piqué cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Và World Cup 2026 đánh dấu màn trở lại của Shakira với ca khúc chính thức mang tên Dai Dai.

Giữa bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup 2026, nữ ca sĩ vẫn chứng minh sức hút của một biểu tượng âm nhạc và thời trang, đồng thời khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhan sắc gần như không thay đổi dù đã bước sang tuổi 49.