5h00 ngày 4/7, Argentina đấu Cape Verde: Kỷ lục gia Messi liệu có thể phá bẫy “ngựa ô” Vozinha?

Cập nhật thông tin trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Cape Verde lúc 5h00 ngày 4/7 thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Lúc 5h00 ngày 4/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Argentina sẽ bước vào trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 gặp đối thủ đầy thú vị Cape Verde.

Nhận định trận đấu

Argentina đang sở hữu phong độ hủy diệt khi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, lần lượt vượt qua Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1. Trọng tâm trong lối chơi của đại diện Nam Mỹ vẫn là siêu sao Lionel Messi. Tiền đạo sinh năm 1987 đang trải qua một kỳ World Cup thăng hoa tột đỉnh với 6 pha lập công sau 3 trận, qua đó chính thức vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn trong lịch sử giải đấu với 19 bàn thắng. Sự già dơ và cái duyên ghi bàn của Messi ở các vòng knock-out (ghi dấu giày vào 9 bàn thắng trong 5 trận loại trực tiếp gần nhất) tiếp tục là điểm tựa lớn nhất để người hâm mộ Argentina tin vào một chiến thắng.

Tuy nhiên, Cape Verde chắc chắn không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Dù đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đại diện châu Phi đã tạo nên cơn địa chấn khi lần lượt cầm hòa cả ba ông lớn Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia để hiên ngang tiến vào vòng 1/16. Lối chơi phòng ngự kỷ luật, kiên cường chính là thứ vũ khí giúp Cape Verde giữ sạch lưới tới 2 trận ở vòng bảng và sẵn sàng làm nản lòng bất kỳ hàng công thượng hạng nào.

Về mặt chiến thuật, Argentina nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt thế trận và tìm kiếm cơ hội từ các tình huống cố định - vốn là "đặc sản" giúp họ kết liễu Jordan ở lượt trận trước nhờ những cú sút phạt đẳng cấp của Messi. Ở chiều hướng ngược lại, mục tiêu của Cape Verde không gì khác ngoài việc kéo dài trận đấu. Họ đang đặt trọn niềm tin vào kinh nghiệm của thủ thành 40 tuổi Vozinha để đưa trận đấu vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu may rủi. Kịch bản này hoàn toàn có cơ sở khi thống kê chỉ ra rằng, trong 13 trận đấu loại trực tiếp gần nhất của Argentina tại World Cup, có tới 7 trận phải bước vào hiệp phụ.

Lịch sử đang ủng hộ Argentina khi họ toàn thắng cả 7 lần chạm trán các đại diện châu Phi gần nhất tại World Cup. Dù vậy, với tinh thần thoải mái của một "ngựa ô" không còn gì để mất, Cape Verde hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Scaloni trong ngày ông chạm mốc 100 trận đầy ý nghĩa.