Thủ môn 40 tuổi Vozinha: "Đối đầu Messi là giấc mơ, Cape Verde đến World Cup để giành chiến thắng"

Màn đối đầu được mong chờ nhất: Argentian của Messi sẽ đối đầu với đội bóng lần đầu tiên dự World Cup Cape Verde của thủ môn hiện tượng Vozinha.

Ngay sau khi cùng đội tuyển Cape Verde lập nên kỳ tích lịch sử tại World Cup 2026, thủ thành kỳ cựu 40 tuổi Vozinha đã có những chia sẻ đầy xúc động và kiên cường trước thềm cuộc đối đầu lịch sử với nhà Đương kim vô địch thế giới Argentina tại vòng loại trực tiếp diễn ra lúc 5h00 ngày 4/7.

Vượt qua vòng bảng với tư cách là quốc gia nhỏ bé nhất từng lọt vào vòng knock-out của một kỳ World Cup, Cape Verde đang trở thành câu chuyện cổ tích sống động của giải đấu năm nay. Người gác đền kiên cường của họ – Vozinha khẳng định đội bóng của anh không hề e sợ trước bất kỳ thế lực nào.

"Không ai trong số chúng tôi từng dám mơ về kịch bản này, nhưng chúng tôi biết bản thân có năng lực", thủ quân của Cape Verde chia sẻ sau khi chính thức giành vé đi tiếp.

"Khi chúng tôi đến với World Cup, có lẽ nhiều người đã nghĩ rằng một đội bóng nhỏ bé như Cape Verde sẽ không thể thắng nổi trận nào. Nhưng chúng tôi sở hữu một tập thể tuyệt vời với những cầu thủ chất lượng. Việc lọt vào vòng đấu này là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng, và được đối đầu với Argentina cùng Lionel Messi là giấc mơ của bất kỳ cầu thủ bóng đá nào trên thế giới".

Vozinha đối đầu với Messi ở vòng 32 đội World Cup (Ảnh: Getty)

Nhìn lại hành trình kiên cường ở vòng bảng, đặc biệt là trận hòa nghẹt thở trước Tây Ban Nha và trận đấu ép sân trước Ả Rập Xê Út, Vozinha tái khẳng định triết lý bóng đá không lùi bước của đội nhà:

"Chúng tôi không đến giải đấu này chỉ để tìm kiếm một trận hòa. Cả đội luôn ra sân với mục tiêu cao nhất là chiến thắng. Chúng tôi biết mọi thứ không bao giờ dễ dàng, nhưng toàn đội đã chứng minh được khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Chúng tôi xứng đáng với thành quả này".

Đối với thủ thành 40 tuổi, trận đại chiến sắp tới với Argentina không chỉ là một trận bóng đá, mà còn là cơ hội để chứng minh giá trị của một dân tộc kiên cường trên sân chơi thế giới. Anh nghẹn ngào chia sẻ về nguồn cảm hứng quê nhà:

"Chúng tôi đến từ một quốc gia nhỏ bé, nhưng chúng tôi biết cách cạnh tranh sòng phẳng ở những sân chơi lớn nhất. Phần lớn chúng tôi lớn lên trong muôn vàn khó khăn. Cha mẹ, ông bà chúng tôi đã phải hy sinh rất nhiều và dạy chúng tôi biết trân trọng từng cơ hội. Hôm nay, chúng tôi đứng đây để đại diện cho tinh thần bất khuất của người dân Cape Verde, không chỉ ở quê nhà mà còn trên khắp thế giới. Chúng tôi có những trái tim lớn, và chúng tôi là những chiến binh".

Chờ màn toả sáng của thủ môn hiện tượng 40 tuổi trước chân sút vĩ đại Messi (Ảnh: Getty)

Vozinha cũng bày tỏ hy vọng hành trình kỳ diệu tại World Cup 2026 của anh và các đồng đội sẽ mở ra một chương mới cho thể thao nước nhà, trở thành bệ phóng tinh thần cho các thế hệ mai sau. "Chúng tôi muốn làm gương cho những đứa trẻ. Biết đâu từ giải đấu này, trẻ em ở Cape Verde có thể nhìn vào và tự tin nói rằng một ngày nào đó, em muốn trở thành những cầu thủ như Stopira, Ryan Mendes hay bất kỳ cái tên nào của đội tuyển quốc gia".

Trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup 2026 giữa Argentina và Cape Verde đang thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ quốc tế, tất cả đều chờ đợi liệu "những chiến binh có trái tim lớn" của Vozinha có thể tiếp tục viết tiếp chương "địa chấn" nhất của giải đấu trước nhà Đương kim vô địch Argentina hay không.