Nóng: 8 cầu thủ tuyển Tunisia tại World Cup 2026 dương tính với chất cấm

8 cầu thủ Tunisia có kết quả xét nghiệm bất thường với clenbuterol, chất nằm trong danh mục cấm của WADA.

Chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển Tunisia tiếp tục đón nhận thêm tin không vui khi 8 cầu thủ của đội bóng này vừa có kết quả xét nghiệm bất thường với clenbuterol – một chất nằm trong danh mục cấm của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA). Dù vậy, các cuộc điều tra ban đầu cho thấy nhiều khả năng đây không phải là một vụ gian lận thành tích cố ý.

Theo nguồn tin từ Daily Mail, dấu vết clenbuterol - chất thường được dùng để giãn đường thở nhưng hay bị lạm dụng trong thể hình để giảm mỡ, giữ cơ đã được phát hiện trong mẫu thử của nhóm cầu thủ này. Tuy nhiên, các quan chức y tế nhận định nguyên nhân khách quan xuất phát từ việc các cầu thủ đã ăn phải nguồn thịt bị nhiễm chất cấm tại nơi đóng quân ở Mexico.

8 cầu thủ Tunisia dương tính với chất cấm (Ảnh: Getty)

Do nồng độ clenbuterol được tìm thấy ở mức rất thấp, trường hợp của tuyển Tunisia hiện được WADA xếp vào diện “phát hiện bất thường” để tiếp tục làm rõ, thay vì cấu thành vi phạm doping ngay lập tức. Câu lạc bộ chủ quản của 8 cầu thủ liên quan đã nhận được thông báo, song khả năng họ phải đối mặt với các án phạt cấm thi đấu là không cao.

Quốc gia sở tại Mexico vốn không xa lạ với các sự cố tương tự do vấn đề an toàn thực phẩm. Trong quá khứ, tại Gold Cup 2011, 5 tuyển thủ quốc gia Mexico từng có kết quả dương tính nhưng sau đó được tuyên trắng án. Vào cùng năm, vòng chung kết U17 World Cup tổ chức tại quốc gia này cũng ghi nhận tới 109 cầu thủ cho kết quả tương tự, và cả FIFA lẫn WADA đều không đưa ra án phạt sau khi chứng minh được nguyên nhân do thực phẩm nhiễm chất nuôi trồng.

Sự cố doping hy hữu này đã khép lại một kỳ World Cup hoàn toàn thảm họa đối với Tunisia. Đội bóng Bắc Phi rời giải đấu với thành tích toàn thua 3 trận tại vòng bảng, lần lượt thất thủ 1-5 trước Thụy Điển, 0-4 trước Nhật Bản và 1-3 trước Hà Lan. Không chỉ dừng lại ở kết quả bết bát trên sân cỏ, Tunisia còn tạo nên lịch sử giải đấu theo cách không mong muốn khi quyết định sa thải Huấn luyện viên trưởng Sabri Lamouchi ngay sau trận ra quân đầu tiên.

Hiện tại, phía Liên đoàn Bóng đá Tunisia chưa đưa ra phản hồi chính thức, trong khi FIFA từ chối bình luận thêm về vụ việc.