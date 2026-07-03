Lịch thi đấu World Cup ngày 4/7: Messi đối đầu thủ môn hiện tượng Vozinha

Cập nhật lịch thi đấu World Cup ngày 4/7.

Ngày 4/7, vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ diễn ra 3 trận đấu cuối cùng để tìm ra những đội giành vé vào vòng 1/8.

Mở màn cho loạt trận quyết định là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Úc và Ai Cập vào lúc 01h00. Đại diện đến từ xứ sở chuột túi được dự báo sẽ có một trận đấu đầy thử thách trước lối chơi giàu thể lực và không ngại va chạm của đội bóng Bắc Phi.

Ngay sau đó, vào lúc 05h00, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý về nhà đương kim vô địch Argentina khi họ chạm trán hiện tượng Cabo Verde. Dù được đánh giá vượt trội về mọi mặt, song Messi và các đồng đội chắc chắn không thể chủ quan trước tinh thần chiến đấu kiên cường của đại diện châu Phi ở một trận cầu knock-out.

Trận đấu muộn nhất trong ngày sẽ là cuộc so tài giữa Colombia và Ghana vào lúc 08h30. Lối chơi kỹ thuật, đậm chất Nam Mỹ của Colombia đối đầu với sự càn lướt, tốc độ từ các "Ngôi sao đen" Ghana hứa hẹn sẽ mang đến một màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn và kịch tính.