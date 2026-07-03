Tuyển Đức lao đao sau kì World Cup thảm hoạ, HLV buộc phải từ chức khi bị chỉ trích vì để dàn WAGs sexy ở cùng cầu thủ

Chỉ ít ngày sau khi tuyển Đức bị loại sốc khỏi World Cup 2026, HLV Julian Nagelsmann đã quyết định từ chức.

Cuộc khủng hoảng của tuyển Đức tại World Cup 2026 đã chính thức đi đến hồi kết khi HLV Julian Nagelsmann quyết định rời ghế sau thất bại trước Paraguay ở vòng 1/32. Theo Daily Mail, sau trận thua trên chấm luân lưu, Nagelsmann được triệu tập tới cuộc họp kéo dài ba giờ tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) ở Frankfurt. Tại đây, ban lãnh đạo đã chất vấn ông về các quyết định chiến thuật cũng như những vấn đề phát sinh trong nội bộ đội tuyển. DFB được cho là đã yêu cầu Nagelsmann cân nhắc chủ động từ chức thay vì chờ quyết định sa thải.

Dù trước đó khẳng định: "Tôi không phải kiểu người bỏ chạy", vị HLV 38 tuổi cuối cùng vẫn chọn cách chia tay đội tuyển. Theo truyền thông Anh, ông sẽ nhận khoản đền bù khoảng 6 triệu bảng sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Tranh cãi lớn nhất không nằm trên sân cỏ

Bên cạnh kết quả thất vọng, Nagelsmann còn vướng vào một cuộc tranh cãi chưa từng có liên quan đến dàn WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ). Mọi chuyện bắt đầu khi Lena Wurzenberger - bạn gái của chính HLV Nagelsmann - liên tục xuất hiện tại đại bản doanh của tuyển Đức trong suốt World Cup. Cựu phóng viên thể thao 34 tuổi thường xuyên theo dõi các buổi tập, có mặt trong khu vực sinh hoạt của đội, thậm chí được bắt gặp cùng chồng đạp xe tới sân tập.

Theo nhiều nguồn tin tại Đức, sự hiện diện quá thường xuyên của Wurzenberger khiến một số cầu thủ cảm thấy không thoải mái. Một số ý kiến cho rằng khi bạn gái của HLV luôn có mặt, các cầu thủ sẽ khó có thể thẳng thắn chia sẻ quan điểm hay góp ý về chiến thuật cũng như ban huấn luyện.

Lena Wurzenberger - bạn gái của chính HLV Nagelsmann - theo dõi buổi tập ở khoảng cách gần (Ảnh: Reuters)Lena Wurzenberger - bạn gái của chính HLV Nagelsmann - theo dõi buổi tập ở khoảng cách gần (Ảnh: Reuters)

Lothar Matthäus tiết lộ mâu thuẫn hậu trường

Cựu đội trưởng tuyển Đức Lothar Matthäus là người đầu tiên công khai nói về những rạn nứt bên trong đội tuyển. Ông cho biết không chỉ vợ của Nagelsmann, việc người thân các cầu thủ được tham gia quá nhiều vào sinh hoạt của đội cũng gây ra hàng loạt tranh cãi.

Theo Matthäus, một số cầu thủ bất mãn vì tiêu chuẩn dành cho gia đình không giống nhau. Có người được đưa mẹ đi cùng đội, có người được bố trí cho vợ và con, trong khi gia đình của những cầu thủ khác lại phải tự đặt vé máy bay thương mại để sang Mỹ.

Dù những bất đồng này không xuất hiện trên truyền thông trong thời gian giải đấu diễn ra, Matthäus khẳng định đây là chủ đề được bàn tán khá nhiều trong phòng thay đồ tuyển Đức. Trong suốt World Cup, bạn đời của nhiều tuyển thủ như Kai Havertz, Manuel Neuer, Alexander Nübel, Leon Goretzka hay Nadiem Amiri cũng thường xuyên xuất hiện trên khán đài và thu hút sự chú ý của truyền thông.

Jurgen Klopp được nhắm thay thế

Ngay sau khi Nagelsmann rời ghế, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Jurgen Klopp. Cựu HLV Liverpool hiện có mặt tại World Cup 2026 với vai trò bình luận viên truyền hình và được xem là ứng viên sáng giá để vực dậy "Cỗ xe tăng" sau kỳ World Cup đáng quên.

Khi được hỏi về khả năng dẫn dắt tuyển Đức, Klopp vẫn giữ thái độ thận trọng. "Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi hiểu vì sao mọi người nhắc đến tên mình lúc này, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để nói về điều đó", chiến lược gia người Đức chia sẻ.

Nếu đạt được thỏa thuận với DFB, Klopp nhiều khả năng sẽ trở thành người dẫn dắt tuyển Đức trong hành trình chuẩn bị cho EURO 2028, mở ra một chương mới sau một trong những kỳ World Cup thất vọng nhất của "Die Mannschaft".