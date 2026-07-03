Messi tạo nên nghịch lý khó tin ở World Cup 2026: Chạy ít nhất giải nhưng vẫn ghi bàn nhiều nhất

39 tuổi, Messi càng chạy ít càng ghi bàn nhiều ở World Cup 2026.

Ở tuổi 39, Lionel Messi không còn là mẫu cầu thủ xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân. Thế nhưng, siêu sao người Argentina lại đang chứng minh một nghịch lý đầy thú vị tại World Cup 2026: chạy ít nhất nhưng ghi bàn nhiều nhất.

Theo thống kê từ Opta, Messi là cầu thủ có quãng đường di chuyển thấp nhất trong số 618 cầu thủ thi đấu ít nhất 90 phút ở vòng bảng World Cup năm nay. Trung bình mỗi 90 phút, đội trưởng Argentina chỉ di chuyển khoảng 8,1 km - thấp nhất trong số các cầu thủ trên sân nếu không tính thủ môn. Tuy nhiên, con số đó hoàn toàn không phản ánh tầm ảnh hưởng của Messi.

Ngược lại, chủ nhân 8 Quả bóng vàng đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 6 bàn thắng sau vòng bảng. Anh lập hat-trick vào lưới Algeria, ghi cú đúp trước Áo và tiếp tục nổ súng khi vào sân từ ghế dự bị ở hiệp hai trận gặp Jordan. Nhờ đó, Messi nâng tổng số bàn thắng của mình tại các kỳ World Cup lên con số 19, tiếp tục nới rộng kỷ lục chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Điều đáng nói là để ghi 6 bàn thắng này, Messi chỉ thi đấu khoảng 200 phút sau ba trận vòng bảng, trung bình 66 phút mỗi trận. Hiệu suất của anh đạt mức một bàn thắng sau mỗi 33 phút thi đấu - con số đáng kinh ngạc với một cầu thủ đã bước sang tuổi 39.

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Khác với thời kỳ đỉnh cao khi liên tục rê dắt và bứt tốc, Messi giờ đây lựa chọn cách chơi tiết kiệm sức hơn. Anh ít tham gia vào các pha pressing hay di chuyển cường độ cao, thay vào đó dành phần lớn thời gian quan sát, giữ vị trí và chờ đợi khoảnh khắc quyết định.

Đó cũng chính là điều khiến Messi trở nên đặc biệt. Anh không cần chạm bóng quá nhiều hay chạy nhiều hơn tất cả, nhưng mỗi lần xuất hiện đều có thể tạo ra khác biệt bằng một đường chuyền, một pha xử lý hoặc một bàn thắng.

World Cup 2026 đang cho thấy một phiên bản khác của Messi - không còn dựa vào nền tảng thể lực hay tốc độ như thời trẻ, mà chinh phục đối thủ bằng kinh nghiệm, tư duy chiến thuật và khả năng tận dụng cơ hội gần như hoàn hảo.

Ở vòng 32 đội, Argentina sẽ chạm trán Cape Verde. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Messi được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng và gia tăng khoảng cách trong cuộc đua Vua phá lưới, đồng thời đưa nhà đương kim vô địch tiến thêm một bước trên hành trình bảo vệ cúp vàng thế giới.