Thay thủ môn phút cuối bắt luân lưu toàn trượt, Australia thua Ai Cập

Đội tuyển Australia bị loại khỏi World Cup 2026 sau khi thua Ai Cập trong loạt luân lưu, dù đội bóng này thay thủ môn ở phút cuối chỉ để bắt loạt 11 mét.

Sáng 4/7, đội tuyển Ai Cập vượt qua Australia ở vòng 1/16 World Cup 2026. Australia thay thủ môn ở phút cuối của hiệp phụ chỉ để sử dụng trong loạt luân lưu nhưng không cản phá được lần nào. Ai Cập thắng 4-2 sau 4 lượt đá 11 mét (hòa 1-1 trong 120 phút) và giành quyền đi tiếp.

Ai Cập vào vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Trong nửa đầu trận đấu, đội tuyển Ai Cập có tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn (56%) nhưng Australia mới là đội tấn công nhiều hơn. Đội bóng châu Phi ưu tiên giữ bóng chắc, giữ nhịp chơi chậm rãi trong phần lớn thời gian của hiệp một.

Ai Cập có cơ sở cho những tính toán là bàn thắng sớm khi trận đấu mới diễn ra chưa đầy 15 phút. Emam Ashour ghi bàn mở tỷ số trong tình huống bóng bổng từ biên phải.

Video: Ai Cập mở tỷ số

Australia có 6 pha dứt điểm trong hiệp 1, cao gấp đôi đối thủ. Tuy nhiên, chất lượng các pha uy hiếp của đội bóng đến từ châu Đại dương không cao, chỉ có một cú sút trúng đích. Đội tuyển Australia cũng không duy trì được sức ép liên tục để khiến đối thủ mắc sai lầm.

Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Tony Popovic gây áp lực tốt hơn ở đầu hiệp 2 và buộc Ai Cập tự đánh mất lợi thế. Từ quả đá phạt ở phút 55 của Australia, Mohamed Hany (Ai Cập) đánh đầu phản lưới. Australia có bàn thắng dù không tung ra cú sút trúng đích nào trong cả hiệp hai.

Australia và Ai Cập cần tới luân lưu để phân định thắng thua. (Ảnh: Reuters)

Sau những phút mất kiểm soát và chịu bàn thua, Ai Cập tấn công trở lại. Đại diện châu Phi cầm bóng 56%, tung 7 cú sút, 2 lần trúng đích. Ai Cập tăng sức ép trong những phút cuối trận khiến Australia vất vả chống đỡ. Sự chắc chắn của thủ môn Patrick Beach (Australia) kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Hai đội tiếp tục bất phân thắng bại trong 2 hiệp đá thêm. Australia đưa thủ môn Matt Ryan vào sân ở phút cuối dành riêng cho loạt luân lưu. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Arsenal không cản phá được lần nào trong khi 2 đồng đội của anh sút không trúng đích. Ai Cập giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trong loạt luân lưu và giành quyền đi tiếp.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , Ai Cập gặp Argentina hoặc Cape Verde vào tối 7/7 theo giờ Việt Nam.

Australia 1(2) 1(4) Ai Cập Hany (phản lưới) 55‘ 13’ Ashour

Thống kê trận đấu Australia vs Ai Cập

Chấm điểm cầu thủ Australia và Ai Cập.

Thông tin Australia và Ai Cập trước trận đấu

Australia gặp Ai Cập ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại AT&T Stadium, Arlington, Texas, Mỹ. Đây là cặp đấu giữa hai đội nhì bảng. Australia xếp sau Mỹ ở bảng D, còn Ai Cập đứng sau Bỉ tại bảng G. Đội thắng cặp Australia vs Ai Cập gặp Argentina hoặc Cape Verde ở vòng 1/8.

Australia có 4 điểm ở vòng bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Tony Popovic thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, thua Mỹ 0-2 và hòa Paraguay 0-0. Ai Cập bất bại ở bảng G với 5 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Hossam Hassan hòa Bỉ 1-1, thắng New Zealand 3-1 và hòa Iran 1-1.

Australia đấu với Ai Cập ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Thuật toán mô phỏng của Opta tính toán tỷ lệ thắng của Australia và Ai Cập lần lượt là 28,4% - 39,7% (trong 90 phút). Khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 31,9%.

Australia có lần thứ ba đá knock-out World Cup sau các năm 2006 và 2022. Cả hai lần trước, đại diện châu Á đều thua đội sau đó lên ngôi vô địch: Italy năm 2006 và Argentina năm 2022. Ai Cập lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup. Tuy nhiên, đây không phải trận loại trực tiếp đầu tiên của họ, bởi đội bóng châu Phi từng thua Hungary 2-4 ở vòng đầu World Cup 1934 khi giải đấu chưa có vòng bảng.

Hai đội chưa từng gặp nhau tại World Cup. Trong lần đối đầu gần nhất ở cấp đội tuyển, Ai Cập thắng Australia 3-0 trong trận giao hữu năm 2010.