Tranh cãi gì nữa: Uỷ ban trọng tài FIFA kết luận vụ cầu thủ Mỹ bị thẻ đỏ dù phạm lỗi giống Messi trong khi GOAT bình an vô sự

Ủy ban trọng tài FIFA bảo vệ quyết định của Raphael Claus, khẳng định thẻ đỏ dành cho Balogun là chính xác.

Chiếc thẻ đỏ mà trọng tài người Brazil Raphael Claus rút ra dành cho tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026 đã gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, Ủy ban trọng tài của FIFA đã lên tiếng ủng hộ quyết định này.

Balogun bị truất quyền thi đấu ở phút 63 (phút 18 hiệp hai), sau khi trước đó đã mở tỷ số cho tuyển Mỹ. Trong một pha tranh chấp, tiền đạo này giẫm mạnh lên mắt cá chân của hậu vệ Muharemovic bên phía Bosnia. Sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR, trọng tài Raphael Claus trực tiếp xem lại tình huống trên màn hình bên ngoài sân trước khi quyết định rút thẻ đỏ.

Quyết định này lập tức tạo ra nhiều tranh luận, đặc biệt khi được đem so sánh với pha phạm lỗi của Lionel Messi trong trận Argentina gặp Algeria ở vòng bảng. Ở tình huống đó, Messi cũng giẫm lên chân đối phương nhưng không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào.

Theo thông tin từ Globo, Ủy ban trọng tài FIFA đánh giá hai tình huống có sự khác biệt rõ ràng. Điểm mấu chốt nằm ở việc Balogun đã sử dụng lực tác động quá mức (excessive force), trong khi pha phạm lỗi của Messi không đạt đến ngưỡng này.

Cùng 1 tình huống, Messi không nhận thẻ, còn cầu thủ người Mỹ Balogun bị đuổi khỏi sân (Ảnh: Getty Images)

Ủy ban cũng cho rằng hình ảnh mắt cá chân của Muharemovic bị vặn mạnh sau pha va chạm là bằng chứng cho thấy mức độ nguy hiểm của tình huống, qua đó củng cố quyết định truất quyền thi đấu.

Trước đó, trong buổi họp chuyên môn của các trọng tài tham dự World Cup 2026 sau trận Argentina gặp Algeria, trưởng ban trọng tài FIFA - Pierluigi Collina - cũng trực tiếp phân tích pha phạm lỗi của Messi.

Ông Collina nhận định: "Đó là một pha phạm lỗi thông thường. Xem lại bằng chuyển động chậm sẽ khiến tình huống có vẻ nghiêm trọng hơn thực tế. Nó cần được đánh giá ở tốc độ thi đấu bình thường. Quyết định của trọng tài là chính xác".

Trong khi đó, HLV trưởng tuyển Mỹ Mauricio Pochettino không đồng tình với quyết định của Raphael Claus. Ông cho rằng yếu tố quan trọng nhất là ý định của cầu thủ: "Theo tôi, điều quan trọng là phải xem cầu thủ có cố ý gây chấn thương cho đối phương hay không. Nếu cố tình thì đó là chuyện khác. Nhưng nếu chỉ đang tranh chấp bóng và chân vô tình tiếp đất lên chân đối phương thì nhìn có thể rất xấu, nhưng không phải cố ý. Với tôi, đó không bao giờ nên là thẻ đỏ".

Dù vậy, theo đánh giá của lãnh đạo công tác trọng tài FIFA, pha vào bóng của Balogun đúng là không mang tính cố ý, nhưng việc sử dụng lực quá mạnh vẫn đủ căn cứ để truất quyền thi đấu. Ủy ban trọng tài cũng viện dẫn một tình huống tương tự trước đó tại World Cup 2026: tiền vệ Madibo của Qatar bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Ismaël Koné của Canada. Đó cũng được xác định là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng khi Koné bị gãy chân, nên trọng tài vẫn rút thẻ đỏ.