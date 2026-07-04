Đỉnh miễn bàn! Messi dứt điểm tuyệt đẹp xé lưới thủ môn Vozinha, mở rộng chuỗi kỉ lục, vươn lên dẫn đầu Chiếc giày vàng World Cup 2026

Messi đầy đẳng cấp ở trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 ngay lúc này.

Lionel Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một huyền thoại khi ghi dấu ấn trong trận đấu giữa Argentina và Cape Verde tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra vào sáng 4/7 (giờ Việt Nam). Siêu sao 39 tuổi lập nên một tuyệt phẩm kỹ thuật để nâng tổng số bàn thắng của mình ở giải đấu năm nay lên con số 7, qua đó tiếp tục duy trì vị thế trong cuộc đua Vua phá lưới.

Bàn thắng đến theo cách mang đậm dấu ấn của Messi. Phút 28, từ đường chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác của đồng đội Lisandro Martinez, đội trưởng Argentina khống chế gọn gàng rồi thực hiện cú dứt điểm bổng đầy tinh tế, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Cape Verde trước khi nằm gọn trong lưới. Pha xử lý chỉ gói gọn trong vài nhịp chạm nhưng đủ khiến hàng vạn khán giả tại sân Hard Rock bùng nổ.

Ảnh: Getty

Đây là lần thứ bảy Messi "nổ súng" tại World Cup 2026. Trước khi bước vào vòng knock-out, chủ nhân 8 Quả bóng vàng đã có 6 pha lập công và chia sẻ ngôi đầu danh sách ghi bàn với Kylian Mbappé. Bàn thắng mới nhất giúp anh tạm thời tạo lợi thế trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng của giải đấu.

Messi không chỉ phá vỡ các kỷ lục, mà còn mở rộng thêm kỷ lục của chính mình! Đây chính là là bàn thắng thứ 20 của anh ấy tại các kì World Cup. Siêu sao Argentina cũng đã ghi bàn trong tám trận liên tiếp tại giải đấu này.

Ở tuổi 39 và đang tham dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, Messi vẫn là điểm tựa lớn nhất của Argentina. Anh cũng vừa thiết lập cột mốc trở thành cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup nam khi góp mặt trong trận gặp Cape Verde.

Trong bối cảnh Argentina hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch, phong độ chói sáng của Messi tiếp tục mang đến sự khác biệt. Chỉ cần một khoảnh khắc xuất thần, El Pulga lại khiến người hâm mộ phải trầm trồ bằng phẩm chất thiên tài đã làm nên tên tuổi của anh suốt gần hai thập kỷ qua.