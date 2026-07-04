Chủ tịch David Beckham diện vest phong độ cùng vợ Victoria chiếm trọn "spotlight" khán đài khi đi xem trận đấu của Messi

Vợ chồng David Beckham ra sân cổ vũ Messi tại vòng knock-out World Cup.

Sáng ngày 4/7, sân vận động Miami tại Mỹ diễn ra trận đấu vòng knock-out World Cup giữa Argentina và Cape Verde. Trận đấu này càng thêm đặc biệt khi được tổ chức ngay tại Miami – nơi siêu sao Lionel Messi đang thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Inter Miami.

Chính vì vậy, trên hàng ghế khán giả VIP, dễ dàng nhận ra một cặp đôi vô cùng quen thuộc: cựu danh thủ David Beckham – chủ tịch CLB Inter Miami cùng vợ là Victoria Beckham và các con đến sân theo dõi. Cả hai ăn mặc rất thanh lịch và chăm chú theo dõi từng pha bóng dưới sân. Kể từ khi đưa được Messi về Mỹ, David Beckham luôn dành cho anh sự ngưỡng mộ và ủng hộ tuyệt đối. Việc đến sân hôm nay giống như một cách ngài chủ tịch đến "tiếp lửa" cho người đội trưởng của mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Beckham diện vest cực phong độ (Ảnh: Getty)

Quý ông lịch lãm Beckham (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Các con của Beckham và Victoria cũng xuất hiện (Ảnh: Getty)

Romeo Beckham mặc áo của Argentina (Ảnh: Getty)

Dưới sân, Messi cùng các đồng đội Argentina gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự vô cùng kiên cường của "ngựa ô" Cape Verde. Dù vậy, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả và sự có mặt của những người bạn đặc biệt trên khán đài, Messi đã toả sáng phút 28. Từ đường chuyền dài của Martinez, Messi khống chế bóng kỹ thuật đánh bại thủ môn Vozinha mở tỉ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng thứu 7 của siêu sao Argentina tại World Cup 2026.

Messi ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)