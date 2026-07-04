Vỡ oà cảm xúc: Cape Verde có bàn thắng gỡ hòa khiến nhà đương kim vô địch Argentina choáng váng

Cape Verde thể hiện một bộ mặt cực kì bản lĩnh khi phải đối đầu đối thủ cực mạnh Argentina.

Lionel Messi đã tỏa sáng với một siêu phẩm để đưa Argentina vượt lên, nhưng nhà đương kim vô địch bất ngờ phải nhận "gáo nước lạnh" ở đầu hiệp hai khi Cape Verde tìm được bàn gỡ đầy quả cảm ở trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra sáng 4/7 (giờ Việt Nam).

Phút 59, Deroy Duarte trở thành người hùng của đại diện châu Phi với pha lập công đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng khiến cầu trường tại Miami chết lặng khi Argentina, đội được đánh giá vượt trội về mọi mặt, bất ngờ để đối thủ nhỏ bé san bằng tỷ số 1-1.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Cape Verde. Sau khi bị Messi chọc thủng lưới bằng pha dứt điểm đẳng cấp trong hiệp một, đội bóng lần đầu góp mặt ở World Cup không hề co cụm hay đánh mất tinh thần. Trái lại, họ vẫn duy trì lối chơi kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ và kiên nhẫn chờ thời cơ phản công. Khi cơ hội xuất hiện, Deroy Duarte đã tận dụng thành công để tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá Cape Verde.

Bàn gỡ hòa cũng khiến Messi và các đồng đội rơi vào thế khó. Argentina kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Vozinha cùng tinh thần chiến đấu ngoan cường của Cape Verde đã khiến nhà đương kim vô địch không thể nới rộng cách biệt.

Với Cape Verde, tỷ số tạm thời 1-1 trước Argentina không chỉ là bất ngờ mà còn là minh chứng cho hành trình cổ tích của đội bóng đến từ quốc đảo chỉ hơn nửa triệu dân. Sau khi vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu dự World Cup, họ tiếp tục khiến một trong những ứng viên vô địch phải trải qua hơn 30 phút cuối trận đầy căng thẳng.