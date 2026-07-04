Khoảnh khắc để đời của Vozinha: Chặn đứng cú sút của Messi, bắt bóng như "trêu đùa" siêu sao

Loạt khoảnh khắc thủ môn Vozinha của Cape Verde chơi xuất thần trước hàng công của Argentina.

Trong trận đối đầu nảy lửa tại vòng 1/16 World Cup 2026, đội tuyển tân binh Cabo Verde đã khiến cả thế giới phải ngả mũ khi chơi khó chịu trước đương kim vô địch Argentina sáng 4/7. Bên cạnh lối chơi kỷ luật và quả cảm của tập thể, sự xuất sắc của thủ thành kỳ cựu Vozinha chính là chiếc chìa khóa vàng giúp đại diện châu Phi đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ các vũ công Tango.

Ngay từ những phút đầu trận, Argentina đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Phút 18, đại diện Nam Mỹ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ở vị trí nguy hiểm. Siêu sao Lionel Messi là người bước lên thực hiện cú sút phạt sở trường. Dù quỹ đạo bóng đi khó lường, thủ môn Vozinha đã cho thấy sự tập trung cao độ khi phán đoán chuẩn xác hướng bóng, ôm gọn trái bóng để giải nguy cho khung thành đội nhà.

Liên tiếp những khoảnh khắc Vozinha chơi xuất thần, chắc chắn trước dàn sao Argentina

Vozinha đã đánh bại Messi trong tình huống đối mặt

Vozinha chặn đứng cú sút của Messi

Trước đó trong hiệp 1, Messi đã có 1 bàn thắng trước Vozinha

Dù phải vào lưới nhặt bóng ở phút 29 sau khoảnh khắc thiên tài của Messi, Vozinha và các đồng đội không hề nao núng. Ngay trước khi hiệp một khép lại, sóng gió tiếp tục nổi lên bên phần sân của Cabo Verde. Phút 45, tiền vệ Enzo Fernandez bên phía Argentina phối hợp ăn ý và tung ra cú dứt điểm sấm sét từ sát vòng cấm. Trong khoảnh khắc mành lưới của Cabo Verde tưởng chừng như đã phải rung lên lần thứ hai, Vozinha một lần nữa sắm vai người hùng. Bằng phản xạ xuất thần, người gác đền của Cabo Verde đã cản phá thành công cú sút sấm sét này, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy ngay trước giờ nghỉ.

Sự vững chãi và tinh thần chiến đấu kiên cường của Vozinha ở hiệp đấu thứ nhất đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho các đồng đội. Chính màn trình diễn xuất sắc của anh đã tạo tiền đề cho màn vùng lên mạnh mẽ của Cabo Verde trong hiệp hai, dẫn đến bàn gỡ hòa quý như vàng của Deroy Duarte ở phút 59. Đối đầu với hàng công đắt giá bậc nhất thế giới, Vozinha đã chứng minh rằng lòng dũng cảm và sự tập trung có thể san lấp mọi khoảng cách về đẳng cấp.

Trận đấu chơi tập trung và rất hay của Vozinha

Khoảnh khắc Vozinha tự tin cầm bóng như trêu đùa siêu sao Messi

Ai mà nghĩ được Vozinha trước Messi lại tự tin thế này

Vozinha khiến hàng công của Argentian gặp khó khăn

Ảnh: Getty