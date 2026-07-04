Cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026 kiêm "cận vệ" của Messi sắp cưới ngôi sao âm nhạc xinh đẹp

Không chỉ gây chú ý nhờ phong độ trên sân cỏ và ngoại hình điển trai, Rodrigo De Paul còn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ với chuyện tình hơn 4 năm cùng nữ ca sĩ Tini - ngôi sao nhạc Latin được mệnh danh là "Anitta của Argentina".

Mỗi khi tuyển Argentina ra sân tại World Cup 2026, Rodrigo De Paul luôn là cái tên thu hút sự chú ý không chỉ bởi lối chơi máu lửa bên cạnh Lionel Messi mà còn nhờ ngoại hình nổi bật. Tiền vệ 32 tuổi liên tục được bình chọn là "cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026", sở hữu vẻ ngoài lãng tử chẳng kém các người mẫu.

Ngoài sân cỏ, De Paul cũng có cuộc sống tình cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh đang hẹn hò với Martina Stoessel, nghệ danh Tini, nữ ca sĩ 29 tuổi được xem là một trong những gương mặt đình đám nhất của làng nhạc Latin hiện nay.

Tini nổi tiếng với dòng nhạc reggaeton và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại khu vực Mỹ Latinh. Nhờ sức ảnh hưởng lớn cùng phong cách quyến rũ, cô thường được truyền thông ví như "Anitta của Argentina", so sánh với nữ ca sĩ đình đám người Brazil.

De Paul và Tini đã đồng hành cùng nhau hơn 4 năm. Dù thường xuyên phải xa nhau vì lịch trình dày đặc, mối quan hệ của cả hai vẫn rất bền chặt. Trong khi Tini vừa hoàn thành chuyến lưu diễn khắp Nam Mỹ, De Paul đang tập trung cùng tuyển Argentina chinh phục World Cup 2026, trước mắt là cuộc đối đầu với Cape Verde ở vòng 1/16.

Không chỉ là trụ cột của nhà đương kim vô địch thế giới, De Paul hiện còn thi đấu cho Inter Miami tại MLS, nơi anh tiếp tục sát cánh cùng Messi ở cấp CLB. Hồi tháng 3, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Argentina, Tini lần đầu tiết lộ kế hoạch kết hôn của cả hai. Nữ ca sĩ cho biết cô và De Paul mong muốn tổ chức đám cưới trước khi năm 2026 khép lại.

De Paul luôn kè kè bên Messi mỗi khi tập trung ĐT Argentina

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De Paul được bình chọn là cầu thủ điển trai nhất World Cup 2026

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, World Cup 2026 có thể sẽ trở thành một năm đáng nhớ với Rodrigo De Paul, không chỉ bởi hành trình cùng Argentina bảo vệ ngôi vương mà còn vì anh chuẩn bị bước sang một chương mới trong cuộc sống với người bạn đời nổi tiếng của mình.

Ảnh: Getty.