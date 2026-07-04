Điên rồ! Cape Verde lại có siêu phẩm gỡ hoà 2-2 Argentina, Messi há hốc mồm chết lặng

Đội bóng yếu hơn đã hai lần lội ngược dòng để gỡ hòa trước Lionel Messi và các đồng đội.

Kịch bản không tưởng tiếp tục diễn ra ở trận đấu giữa Argentina và Cape Verde. Sau khi bị dẫn 2-1 ở đầu hiệp phụ, đại diện châu Phi một lần nữa khiến cả sân Hard Rock sững sờ khi Sidny Lopes Cabral tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 2-2, đưa cuộc đối đầu trở lại vạch xuất phát.

Người hùng của Cape Verde lần này là Sidny Lopes Cabral, hậu vệ 23 tuổi đang khoác áo Benfica. Trong một pha lên tham gia tấn công, Cabral tung ra cú dứt điểm đầy quyết đoán, không cho thủ môn Argentina bất kỳ cơ hội cản phá nào. Bàn thắng ngay lập tức thổi bùng cảm xúc trên băng ghế dự bị Cape Verde, nơi các cầu thủ và ban huấn luyện lao ra ăn mừng như thể vừa giành chức vô địch.

Ở phía đối diện, các cầu thủ Argentina gần như chết lặng. Lionel Messi đứng sững giữa sân với vẻ mặt thất thần khi đội nhà lần thứ hai đánh rơi lợi thế. Trước đó, nhà đương kim vô địch đã hai lần vượt lên nhờ siêu phẩm của Messi trong hiệp một và bàn thắng ở hiệp phụ, nhưng đều bị đối thủ quật cường kéo trở lại.

Bàn thắng của Sidny Lopes Cabral càng tô đậm câu chuyện cổ tích mà Cape Verde đang viết tại World Cup 2026. Đội bóng chỉ hơn nửa triệu dân không chỉ cầm hòa những ông lớn ở vòng bảng mà còn đẩy đương kim vô địch Argentina vào một trận đấu nghẹt thở kéo dài tới hiệp phụ.

Đối với Sidny Lopes Cabral, đây cũng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Trước giải đấu, chính hậu vệ sinh năm 2002 từng chia sẻ rằng nếu quá mải nghĩ mình đối đầu với Messi, các cầu thủ Cape Verde sẽ "đánh mất cái đầu". Và trên sân cỏ Miami, anh đã biến lời nói ấy thành hành động bằng một bàn thắng lịch sử, giúp đội bóng nhỏ bé tiếp tục nuôi giấc mơ tạo nên cú sốc lớn nhất World Cup 2026.