Messi "hồn vía lên mây" sau 120 phút bị Cape Verde tra tấn, vượt qua lằn ranh "sinh tử" mới thấy nụ cười

Messi không thể ngờ sẽ bị đối thủ Cape Verde vắt kiệt sức trong trận đấu vòng loại World Cup như thế.

Khi tiếng còi mãn cuộc trận Argentina thắng 3-2 Cape Verde sáng 4/7 vang lên, ống kính truyền hình ngay lập tức hướng về Lionel Messi. Không có những màn ăn mừng cuồng nhiệt thường thấy, người ta chỉ thấy một người đội trưởng vĩ đại đứng chôn chân, gương mặt thất thần, đôi mắt lộ rõ vẻ hốt hoảng và hơi thở dốc như vừa bước ra từ cõi chết. Siêu sao đã kinh qua biết bao trận chung kết căng thẳng nhất lịch sử bóng đá, hôm nay, lại phải nếm trải cảm giác "hú vía" tột cùng trước một tân binh World Cup mang tên Cape Verde.

Messi với gương mặt thất thần không thể ngờ Cape Verde lại chơi một trận đấu cảm xúc, kịch tính đến vậy

Gương mặt hoang mang của Messi

Trong trận đấu mà Messi liên tục phải ôm mặt tiếc nuối

Trận đấu nhiều lần bị bỏ lỡ cơ hội ghi bàn không thể đánh bại thủ mô Vozinha

Phải đết khi trận đấu khép lại mới thấy Messi "hoàn hồn", hết căng thẳng ôm đồng đội

Messi ăn mừng chiến thắng trước đối thủ "ngựa ô" của World Cup năm nay

Messi cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng ấn định tỉ số

Trận đấu nhọc nhằn với "lão tướng" 39 tuổi của Argentina

Trận đấu này một lần nữa khẳng định vị thế đẳng cấp của Messi, nhưng cũng là trận đấu vắt kiệt đến những giọt năng lượng cuối cùng của anh ở tuổi 39. Ngay trong hiệp một, chính Messi là người tháo gỡ nút thắt trận đấu. Phút 29, nhận đường chuyền dài của Lisandro Martinez, anh thoát xuống với tốc độ xé gió, dứt điểm tinh tế ở góc hẹp mở tỷ số. Khoảnh khắc ấy đánh dấu bàn thắng thứ 20 của anh tại các kỳ World Cup, khiến người ta nghĩ về một kịch bản dạo chơi dễ dàng cho nhà ĐKVĐ.

Nhưng bản lĩnh của Messi chỉ thực sự bị thử thách khi Cape Verde vùng lên điên cuồng. Gỡ hòa 1-1, rồi tiếp tục gỡ hòa 2-2 ở hiệp phụ sau khi Argentina dẫn trước, đại diện châu Phi đã đẩy Messi và các đồng đội vào một cơn ác mộng thực sự. Có những thời điểm trong hiệp phụ, người ta thấy Messi phải chống tay vào đầu gối, lắc đầu ngao ngán trước sự kiên cường và nền tảng thể lực như không biết mệt mỏi của đối thủ. Áp lực ngàn cân đè nặng lên vai người đội trưởng, bởi nếu Argentina gục ngã trước một đội bóng vô danh, đó sẽ là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp vĩ đại của anh.

Trong thế trận ngột ngạt và cận kề hiểm nguy ấy, đẳng cấp thiên tài của Messi lại một lần nữa lên tiếng đúng lúc, dù theo một cách đầy nghiệt ngã cho đối phương. Phút 111, từ chấm đá phạt góc, chính Messi là người vẽ nên một quỹ đạo treo bóng đầy khó chịu, khiến hậu vệ Diney bên phía Cape Verde lóng ngóng phản lưới nhà, ấn định tỷ số 3-2.

Argentina thắng, Messi ghi dấu giày quan trọng. Thế nhưng, cái cách anh rời sân với bước đi mệt mỏi và biểu cảm "hoàn hồn" đã nói lên tất cả. Messi và Argentina đã chạm đến giới hạn chịu đựng trước một Cape Verde chơi đầy khó chịu. Tấm vé vào vòng 1/8 đã có, nhưng cái lắc đầu đầy ám ảnh của Messi sau trận đấu chính là lời cảnh báo đanh thép nhất cho hành trình bảo vệ ngai vàng đầy bão táp phía trước.

Ảnh: BR Football, Getty