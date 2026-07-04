Chính thức xác định 8 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026: Đại chiến Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, Messi chạm trán Ai Cập

Colombia là đội cuối cùng giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026: Chính thức xác định 8 cặp đấu đại chiến.

Sau gần một tuần tranh tài sôi động ở vòng 32 đội, World Cup 2026 đã chính thức xác định đầy đủ 16 đội bóng góp mặt ở vòng 1/8. Tấm vé cuối cùng thuộc về Colombia, sau khi đại diện Nam Mỹ vượt qua Ghana với tỷ số 1-0 trong trận đấu khép lại vòng knock-out đầu tiên. Với kết quả này, bức tranh vòng 1/8 đã hoàn thiện với 8 cặp đấu hấp dẫn, quy tụ hầu hết những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

8 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026: Canada vs Morocco; Paraguay vs Pháp; Brazil vs Na Uy; Mexico vs Anh; Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha; Mỹ vs Bỉ; Argentina vs Ai Cập; Thụy Sĩ vs Colombia.

8 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026 đã lộ diện (Ảnh: 433)

Argentina đối đầu Ai Cập ở vòng 16 đội (Ảnh: 433)

Trong số đó, tâm điểm chắc chắn là màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội vừa vượt qua Croatia với tỷ số 2-1, trong khi Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Áo. Đây được xem là trận đấu cân tài cân sức nhất vòng 1/8, nơi hai ứng viên vô địch sẽ phải loại nhau ngay từ rất sớm.

Ảnh: 433

Ở nhánh đấu còn lại, Lionel Messi tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch cùng Argentina bằng cuộc chạm trán Ai Cập. Albiceleste vừa trải qua 120 phút đầy cảm xúc trước hiện tượng Cape Verde, trong khi đại diện châu Phi cũng tạo nên bất ngờ khi vượt qua Australia trên chấm luân lưu để lần đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8.

Một trận cầu khác cũng rất đáng chú ý là Mexico gặp Anh. Đội chủ nhà nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, trong khi "Tam sư" phải đối mặt với những thử thách về điều kiện thi đấu và sức ép khổng lồ từ khán đài.

Trong khi đó, Brazil sẽ đối đầu Na Uy của Erling Haaland, còn Pháp chạm trán Paraguay, đội tuyển vừa tạo nên cú sốc khi loại Đức trên chấm luân lưu. Hai cặp đấu còn lại giữa Canada - Morocco và Mỹ - Bỉ cũng được đánh giá rất cân bằng, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ.

Từ Messi, Ronaldo đến Haaland, Bellingham hay Mbappé, những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới sẽ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá.