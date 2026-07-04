Khoảnh khắc kề vai của những "anh hùng": Messi nói gì khiến "người nhện" Vozinha xúc động không nói nên lời?

Khoảnh khắc gây sốt của những "người hùng" Messi và Vozinha khi chạm mặt.

Trận rượt đuổi tỷ số điên rồ với chiến thắng 3-2 nghiêng về Argentina trước Cape Verde tại vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ để lại những dư âm chuyên môn thuần túy. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khép lại 120 phút tra tấn thể lực và tinh thần, một trong những khoảnh khắc đẹp nhất giải đấu đã xuất hiện trên thảm cỏ khi Lionel Messi ôm thủ thành Vozinha và có những trao đổi ngắn.

Người gác đền 39 tuổi của Cape Verde chính là "ác mộng" của các chân sút Argentina trong phần lớn thời gian thi đấu với hàng loạt pha cứu thua xuất thần. Dù không thể giúp đội nhà tạo nên địa chấn, màn trình diễn kiên cường của Vozinha đã chinh phục được trái tim của cầu thủ vĩ đại nhất thế giới.

Khi được phóng viên gặng hỏi về nội dung cuộc trò chuyện đầy xúc động giữa hai người, thủ thành Vozinha đã không giấu được sự xúc động và chia sẻ lại toàn bộ sự việc:

"Tôi đến gặp anh ấy và trước cả khi tôi kịp nói nhiều điều, Messi đã ôm tôi rồi nói: 'Chúc mừng. Anh là một thủ môn rất giỏi. Người dân đất nước anh nên tự hào về anh.' Được nghe những lời đó từ một người như Leo có ý nghĩa rất lớn với tôi".

Thủ môn của tuyển Cape Verde nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc nhận được sự thừa nhận từ người đàn anh siêu sao. Đối với một cầu thủ đến từ quốc gia đảo quốc nhỏ bé, đó là phần thưởng tinh thần vô giá mà không danh hiệu nào có thể sánh bằng, Vozinha kể lại:

"Tôi cảm ơn anh ấy và nói: 'Cảm ơn Leo. Anh là người giỏi nhất.' Sau đó, tôi hỏi liệu có thể xin áo đấu của anh ấy không. Messi mỉm cười và đáp: 'Tất nhiên rồi. Tôi sẽ đưa cho anh trong đường hầm".

Khoảnh khắc Messi và Vozinha gặp gỡ sau trận đấu gây sốt (Ảnh: CMH)

Vozinha cũng không thể ngờ sẽ có một ngày gần Messi như vậy (Ảnh: CMH)

Cuộc trò chuyện hé lộ sự tôn trọng của Messi dành cho thủ môn của Cape Verde (Ảnh: Getty)

Hành động của Messi một lần nữa chứng minh đẳng cấp của một siêu sao không chỉ nằm ở những bàn thắng hay kiến tạo, mà còn ở cách anh tôn trọng và nâng tầm đối thủ. Cape Verde có thể đã dừng bước tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng cái ôm của Messi và chiếc áo đấu trong đường hầm sẽ theo Vozinha như một kỷ vật thiêng liêng, một chương đẹp nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số của anh.