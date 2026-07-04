Tranh cãi: Messi "chơi xấu" đá phạt khi chưa có còi, luật bóng đá nói sao?

Lionel Messi khiến cả sân nín thở với pha đá phạt cực nhanh khi thủ môn Vozinha còn đang mải sắp xếp hàng rào.

Lionel Messi một lần nữa trở thành tâm điểm của trận đấu giữa Argentina và Cape Verde, nhưng lần này không phải bởi một bàn thắng. Tình huống đá phạt trực tiếp của siêu sao 39 tuổi ở hiệp hai đã làm dấy lên nhiều tranh luận khi anh quyết định dứt điểm rất sớm, lúc thủ môn Vozinha vẫn đang mải sắp xếp hàng rào.

Phút 73, Argentina được hưởng quả đá phạt ở vị trí thuận lợi ngay trước vòng cấm Cape Verde. Trong lúc thủ thành kỳ cựu Vozinha liên tục chỉ đạo đồng đội chỉnh hàng rào và chưa hoàn toàn ổn định vị trí, Messi bất ngờ chạy đà thực hiện cú sút thay vì chờ tiếng còi theo cách nhiều người vẫn hình dung. Bóng đi với quỹ đạo cong hiểm hóc, hướng thẳng về góc cao bên phải khung thành.

Quyết định dứt điểm chớp nhoáng của đội trưởng Argentina ngay lập tức gây tranh cãi. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Messi đã tận dụng khoảnh khắc thủ môn còn mất tập trung để tìm kiếm lợi thế. Tuy nhiên, đây là tình huống hoàn toàn hợp lệ bởi trọng tài không yêu cầu chờ tiếng còi, đồng nghĩa Argentina có quyền thực hiện quả đá phạt nhanh theo luật nếu bóng đã được đặt đúng vị trí. Việc thủ môn chưa sẵn sàng không đồng nghĩa với việc pha bóng vi phạm luật.

Dù vậy, điều khiến tất cả bất ngờ là phản xạ của Vozinha. Dù bị đánh úp, thủ thành 40 tuổi vẫn kịp tung người hết cỡ, dùng những đầu ngón tay đẩy bóng bay qua xà ngang trong gang tấc, từ chối một trong những cú đá phạt hiểm hóc nhất của Messi tại giải đấu năm nay.

Pha cứu thua xuất thần của Vozinha nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Trước đó, anh cũng nhiều lần cản phá các cơ hội ngon ăn của Argentina, góp công lớn giúp Cape Verde đứng vững trước sức ép của nhà đương kim vô địch.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Messi lựa chọn thực hiện đá phạt nhanh để tạo bất ngờ cho đối phương. Trong suốt sự nghiệp, chủ nhân 8 Quả bóng vàng nhiều lần tận dụng những khoảnh khắc đối thủ còn chưa ổn định đội hình để tung ra các cú dứt điểm chớp nhoáng. Tuy nhiên, ở trận đấu này, sự già dặn và kinh nghiệm của Vozinha đã khiến kế hoạch của El Pulga bất thành.

Khoảnh khắc ấy cũng góp phần tô đậm màn trình diễn ấn tượng của Cape Verde. Sau khi bị Messi chọc thủng lưới trong hiệp một, đại diện châu Phi vẫn kiên cường chiến đấu và có bàn gỡ hòa do công của Deroy Duarte, khiến Argentina trải qua một trận đấu khó khăn hơn rất nhiều so với dự đoán.