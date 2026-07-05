Cầu thủ Paraguay đá thẳng vào ống đồng của Mbappe vẫn thoát thẻ phạt, David Beckham từng làm tương tự thì bị đuổi khỏi sân

Mbappe bị đá nguội theo "kịch bản Beckham 1998", trọng tài và VAR cùng làm ngơ khiến CĐV phẫn nộ.

Chiến thắng 1-0 của tuyển Pháp trước Paraguay tại vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ được nhắc đến bởi tấm vé vào tứ kết, mà còn bởi một tình huống gây tranh cãi dữ dội liên quan đến Kylian Mbappe. Pha trả đũa của hậu vệ Juan Jose Caceres với đội trưởng tuyển Pháp khiến nhiều người lập tức nhớ tới chiếc thẻ đỏ nổi tiếng của David Beckham ở World Cup 1998.

Trận đấu tại Philadelphia diễn ra vô cùng quyết liệt khi Paraguay liên tục áp sát bằng những pha tranh chấp rắn. Cao trào xuất hiện ở phút 78 khi Mbappe va chạm với Juan Jose Caceres. Sau khi bị tiền đạo người Pháp húc ngã trong một tình huống tranh chấp, hậu vệ Paraguay nằm sân rồi bất ngờ vung chân đá thẳng vào ống đồng của Mbappe bằng gầm giày.

Caceres rõ ràng đã đá vào Mbappe nhưng trọng tài bỏ qua (Nguồn: BBC) Caceres rõ ràng đã đá vào Mbappe nhưng trọng tài bỏ qua (Nguồn: BBC)

Điều khiến người xem ngỡ ngàng là trọng tài Ilgiz Tantashev hoàn toàn bỏ qua tình huống này. VAR cũng không yêu cầu xem lại, dù đoạn quay chậm cho thấy cú đá của Caceres là khá rõ ràng.

Bình luận trực tiếp trên BBC, Steve Wilson không giấu được sự khó hiểu. "Làm sao trọng tài có thể không nhìn thấy tình huống đó? Tôi thực sự không hiểu". Ông sau đó nhắc lại ký ức đau buồn của bóng đá Anh: "David Beckham từng bị đuổi khỏi sân vì một tình huống tương tự tại World Cup 1998".

Beckham từng bị đuổi khỏi sân vì tình huống tương tự ở World Cup 1998. Anh phải nhận thẻ đỏ vì đá vào Diego Simeone. (Nguồn: ITV) Beckham từng bị đuổi khỏi sân vì tình huống tương tự ở World Cup 1998. Anh phải nhận thẻ đỏ vì đá vào Diego Simeone. (Nguồn: ITV)

Cựu hậu vệ Stephen Warnock, đồng bình luận của BBC, cũng lên tiếng chỉ trích lối chơi của Paraguay. "Đá quyết liệt là một chuyện, nhưng đây là đá rắn theo cách không fair-play", "Paraguay đang cố làm chấn thương cầu thủ đối phương và điều đó là không thể chấp nhận".

Trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng đồng loạt chỉ trích công tác điều hành trận đấu: "Trọng tài trận Pháp - Paraguay là một trong những người tệ nhất tôi từng thấy. Mbappe vừa bị đối thủ 'chơi kiểu Beckham' mà chẳng có bất kỳ án phạt nào", "Cầu thủ Paraguay đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ vì cú đá vào Mbappe", "Beckham từng bị đuổi vì còn nhẹ hơn thế ở năm 1998. Lần này Mbappe bị đá mà không ai xử lý. Có lẽ vận may cuối cùng cũng sẽ mỉm cười với tuyển Anh".

Trước đó chỉ ít phút, Mbappe chính là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Sau khi VAR xác định Desire Doue bị phạm lỗi trong vòng cấm, đội trưởng tuyển Pháp lạnh lùng đánh bại thủ môn Paraguay trên chấm 11 m để mang về chiến thắng 1-0.

Mbappe ăn mừng sau khi ghi bàn đưa Pháp vào vòng tứ kết (Ảnh: Getty) Mbappe ăn mừng sau khi ghi bàn đưa Pháp vào vòng tứ kết (Ảnh: Getty)

Đáng chú ý, các cầu thủ Paraguay còn cố tình cào xới chấm phạt đền nhằm gây áp lực tâm lý trước khi Mbappe thực hiện cú sút. Dù vậy, ngôi sao của tuyển Pháp vẫn dứt điểm thành công, nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 7, san bằng thành tích của Lionel Messi.

Không khí căng thẳng thực tế đã xuất hiện từ hiệp một khi Mbappe có pha xô đẩy Andres Cubas, châm ngòi cho màn đôi co giữa cầu thủ hai đội. Chung cuộc, Pháp bảo toàn tỷ số 1-0 để giành quyền vào tứ kết, nhưng những tranh cãi về pha đá nguội của Caceres và quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài mới là chủ đề được bàn luận nhiều nhất sau tiếng còi mãn cuộc.