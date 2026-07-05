Thủ môn huyền thoại Vozinha tạm biệt World Cup với sức hút cực khủng: Fan tăng từ 50.000 lên 19 triệu, vượt cả Argentina và 6 đội tuyển từng vô địch

Từ thủ môn vô danh thành "hiện tượng World Cup": Chỉ sau 1 tháng, Vozinha có lượng fan vượt cả Argentina, Pháp và 7 nhà vô địch thế giới.

Nếu phải chọn ra cái tên gây bất ngờ nhất World Cup 2026, ngoài những Messi, Mbappe hay Ronaldo, chắc chắn không thể bỏ qua Vozinha. Chỉ trong chưa đầy một tháng, thủ môn của Cape Verde đã biến từ một cầu thủ gần như vô danh thành hiện tượng toàn cầu với hơn 19 triệu người theo dõi trên Instagram - con số vượt qua lượng fan của 7 đội tuyển từng vô địch World Cup.

Khi World Cup 2026 khởi tranh, rất ít người biết đến Vozinha. Tài khoản Instagram của thủ thành kỳ cựu Cape Verde khi ấy chỉ có khoảng 50.000 người theo dõi. Nhưng sau hành trình cổ tích của đội bóng châu Phi, cái tên Vozinha đã phủ sóng khắp mạng xã hội.

Bước ngoặt đến ở trận hòa gây địa chấn trước Tây Ban Nha. Màn trình diễn xuất thần giúp Vozinha được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, đồng thời mở đầu cho cơn sốt mang tên anh trên Internet.

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Lượng người theo dõi tiếp tục tăng mạnh sau trận hòa Uruguay và bùng nổ khi Cape Verde chạm trán Argentina ở vòng knock-out. Dù không thể tạo thêm bất ngờ trước Lionel Messi và các đồng đội, những pha cứu thua liên tiếp của Vozinha vẫn khiến người hâm mộ khắp thế giới trầm trồ. Anh kết thúc giải đấu với 18 pha cứu thua, trong đó trận gặp Argentina là màn trình diễn bận rộn nhất.

Đến khi World Cup khép lại, Instagram của Vozinha đã cán mốc khoảng 19,4 triệu người theo dõi - thành tích khó tin với một cầu thủ vốn chơi cho CLB hạng Hai Bồ Đào Nha.

Đáng chú ý, lượng người theo dõi của thủ thành Cape Verde còn vượt qua hàng loạt "ông lớn" của bóng đá thế giới. Đội tuyển Pháp hiện có khoảng 18 triệu người theo dõi, Argentina sở hữu 16,1 triệu, Anh 12,8 triệu, Tây Ban Nha 7,8 triệu, Đức 7,6 triệu, Italy 6,4 triệu và Uruguay chỉ 1,7 triệu. Trong số các đội tuyển từng vô địch World Cup, chỉ có Brazil với hơn 26 triệu người theo dõi vẫn xếp trên Vozinha.

Danh tiếng bùng nổ cũng nhanh chóng mang đến cho thủ môn 39 tuổi nhiều cơ hội ngoài sân cỏ. Chỉ vài ngày trước, anh đã đăng tải bài quảng cáo đầu tiên trên mạng xã hội để hợp tác với một trò chơi bóng đá. Xung quanh các sân vận động tại World Cup, mặt nạ in hình Vozinha cũng được bày bán khi anh trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất giải đấu.

Không chỉ nổi tiếng vì chuyên môn, câu chuyện gia đình của Vozinha cũng khiến nhiều người xúc động. Mẹ anh, bà Ana Cândida Évora, từng không thể sang Mỹ theo dõi trận ra quân của con trai vì chưa được cấp visa. Sau lời kêu gọi từ cộng đồng trong và ngoài Cape Verde, bà cuối cùng cũng có mặt tại World Cup để tiếp thêm động lực cho con trai.

Phong độ ấn tượng tại World Cup cũng giúp Vozinha lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB. Truyền thông Brazil tiết lộ thủ môn này đã được giới thiệu tới Ceará - đội bóng đang thi đấu ở Serie B và muốn bổ sung lực lượng cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Ít ai ngờ rằng đầu tháng 6, khi vừa chia tay GD Chaves của Bồ Đào Nha, Vozinha chỉ có khoảng 28.000 người theo dõi trên Instagram. Chưa đầy một tháng sau, anh đã trở thành một trong những biểu tượng truyền cảm hứng của World Cup 2026 - minh chứng rằng đôi khi, chỉ cần một giải đấu cũng đủ để thay đổi hoàn toàn sự nghiệp và cuộc đời của một cầu thủ.