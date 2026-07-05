Xác định đội đầu tiên giành vé vào tứ kết World Cup

Maroc trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 sau khi đánh bại 3-0 Canada sáng nay 5/7.

Rạng sáng ngày 5/7 (giờ Việt Nam), hành trình của đội chủ nhà Canada tại World Cup 2026 đã chính thức khép lại ở vòng 1/8 sau thất bại 0-3 trước Maroc.

Trong hiệp một, Canada chơi tự tin, ép sân và tạo ra vài cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút như Tani Oluwaseyi hay Alistair Johnston đều bỏ lỡ đáng tiếc. Sang hiệp hai, Maroc lột xác hoàn toàn nhờ sự tỏa sáng của tiền vệ Azzedine Ounahi. Phút 50, từ pha phối hợp đá phạt với Hakimi, Ounahi dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0.

Bị dẫn bàn, Canada dồn lên tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đối phương. Phút 82, từ một pha phản công nhanh, Brahim Diaz kiến tạo dọn cỗ cho Ounahi sút tung lưới Canada lần thứ hai, nâng tỷ số lên 2-0. Đến những phút cuối trận, Soufiane Rahimi ghi bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho đại diện châu Phi.

Maroc thắng 3-0 Canada trở thành đội đầu tiên vào tứ kết World Cup (Ảnh: BR Football)

Kết quả này khiến Canada trở thành nước chủ nhà đầu tiên bị loại tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, Maroc tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 34 trận bất bại và chính thức trở thành đội giành vé đầu tiên vào vòng tứ kết World Cup 2026. Đối thủ của họ là đội thắng trong trận Pháp và Paraguay.