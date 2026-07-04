Cảnh báo trận Pháp - Paraguay diễn ra dưới cái nắng nóng tới 46°C đe doạ sức khoẻ cầu thủ, nguy cơ bị hoãn nếu thời tiết quá cực đoan

Không phải chấn thương hay lịch thi đấu dày đặc, thời tiết đang trở thành "đối thủ" đáng ngại nhất tại World Cup 2026.

Trận đấu giữa Pháp và Paraguay ở vòng 1/8 diễn ra vào 4h sáng ngày 5/7 (giờ Việt Nam) đang đối mặt với nguy cơ phải điều chỉnh hoặc thậm chí hoãn lại, khi nền nhiệt cảm nhận tại Philadelphia có thể lên tới 46°C.

Theo dự báo, nhiệt độ thực tế tại Philadelphia vào thời điểm bóng lăn sẽ vượt 38°C. Tuy nhiên, độ ẩm cao khiến mức nhiệt cảm nhận mà các cầu thủ và khán giả phải chịu có thể chạm ngưỡng 46°C - mức được các chuyên gia đánh giá là tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Ông Bharat Venkat, Giám đốc Heat Lab thuộc Đại học California, cảnh báo trong cuộc trao đổi với AP: "Khi phải vận động cường độ cao trong điều kiện thời tiết đặc biệt nóng, nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến sốc nhiệt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, sẽ tăng lên đáng kể".

Điều đáng lo là sân Philadelphia là sân vận động ngoài trời và không có hệ thống điều hòa hay kiểm soát nhiệt độ, đồng nghĩa không chỉ cầu thủ mà hàng chục nghìn CĐV và đội ngũ phục vụ trận đấu cũng sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Trận đấu vòng 16 đội giữa Pháp và Paraguay có thể diễn ra dưới thời tiết cực nóng (Ảnh: Getty)Trận đấu vòng 16 đội giữa Pháp và Paraguay có thể diễn ra dưới thời tiết cực nóng (Ảnh: Getty)

FIFA đã có phương án nhưng vẫn bị cho là chưa đủ

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, FIFA dự kiến áp dụng hàng loạt biện pháp chống nóng như bố trí khu vực làm mát, tăng cường các quãng nghỉ uống nước và triển khai những quy trình bảo vệ sức khỏe cầu thủ. Tuy nhiên, Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) cùng nhiều chuyên gia cho rằng những biện pháp này vẫn chưa đủ nếu thời tiết tiếp tục diễn biến xấu.

Họ đề xuất các trận đấu nên được lùi giờ hoặc hoãn khi điều kiện thi đấu không còn đảm bảo an toàn. Theo hướng dẫn của FIFA, một trận đấu có thể được xem xét điều chỉnh nếu nhiệt độ vượt ngưỡng 32°C. Với dự báo hiện tại, cuộc đối đầu giữa Pháp và Paraguay đang trở thành trận đấu nhận được nhiều sự quan tâm nhất về yếu tố thời tiết.

Pháp từng nếm trải "cực hình" dưới cái nóng

Đây không phải lần đầu Les Bleus phải thi đấu trong điều kiện khắc nghiệt. Ở trận gặp Thụy Điển trước đó, khi nhiệt độ tại New Jersey lên khoảng 32°C, các cầu thủ Pháp liên tục tìm đến hệ thống vòi phun nước bên đường biên để làm mát cơ thể trong thời gian bóng chết.

Sau trận đấu, nhiều nhà khoa học tiếp tục chỉ trích các quy định hiện hành của FIFA, cho rằng tiêu chuẩn đánh giá mức độ nguy hiểm của nắng nóng chưa phản ánh đầy đủ những gì cầu thủ thực tế phải đối mặt trong mùa hè Bắc Mỹ.

Không chỉ Pháp, thời tiết đang làm khó cả World Cup

Ban tổ chức World Cup 2026 thời gian qua liên tục phải đau đầu vì những diễn biến thời tiết bất thường. Trước đó, trận Anh gặp Mexico cũng đứng trước khả năng đổi giờ thi đấu khi dự báo xuất hiện mưa lớn và giông bão tại Mexico City. FIFA sau nhiều cuộc họp khẩn cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên lịch thi đấu.

Ở vòng 32 đội, trận Mexico - Ecuador cũng từng bị gián đoạn vì mưa lớn. Khi World Cup 2026 bước vào giai đoạn knock-out, những yếu tố ngoài chuyên môn như nắng nóng, giông bão hay độ cao đang dần trở thành bài kiểm tra không kém phần khắc nghiệt so với chính các đối thủ trên sân cỏ.