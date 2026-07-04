Lịch thi đấu World Cup ngày 5/7: Mbappé cùng tuyển Pháp đối đầu hiện tượng Paraguay ở trận chiến 'sinh tử' vòng 1/8

Ngày 5/7 sẽ khởi tranh vòng 1/8 với hai trận cầu hấp dẫn.

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất khi vòng knock-out chỉ còn lại 16 đội mạnh nhất. Sau những cú sốc như Đức, Hà Lan bị loại hay Cape Verde khiến Argentina trải qua 120 phút nghẹt thở, người hâm mộ sẽ tiếp tục được chứng kiến những màn đối đầu hứa hẹn vô cùng căng thẳng ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng 1/8 diễn ra vào ngày 5/7 (giờ Việt Nam).

Đáng chú ý, hai đội giành chiến thắng sẽ trở thành những cái tên đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết, tạo lợi thế lớn về thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào chặng đua khốc liệt hơn.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 5/7 (giờ Việt Nam)

00h00: Canada vs Morocco (Sân NRG (Houston, Mỹ)

Trận đấu mở màn vòng 1/8 là cuộc chạm trán giữa đồng chủ nhà Canada và Morocco. Canada đang trải qua kỳ World Cup thành công nhất lịch sử khi lần đầu tiên tiến sâu vào vòng knock-out. Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả, đại diện CONCACAF rất muốn tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Morocco cũng cho thấy bản lĩnh đáng nể. Đội bóng châu Phi vừa loại Hà Lan sau loạt luân lưu nghẹt thở và tiếp tục chứng minh họ vẫn là một trong những thế lực đáng gờm của bóng đá thế giới sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022.

Đây được đánh giá là cặp đấu cân bằng nhất của ngày thi đấu, nơi chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc một sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định tấm vé đi tiếp.

04h00: Paraguay vs Pháp (Sân Lincoln Financial Field (Philadelphia, Mỹ)

Sức hút lớn nhất của ngày thi đấu chắc chắn thuộc về tuyển Pháp. Sau màn trình diễn thuyết phục trước Thụy Điển ở vòng 32 đội, thầy trò Didier Deschamps được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến sâu trên hành trình chinh phục cúp vàng. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Kylian Mbappé - ngôi sao số một của "Les Bleus". Tiền đạo 27 tuổi vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công với tốc độ bùng nổ, khả năng tạo đột biến và kinh nghiệm dày dạn ở các kỳ World Cup.

Tuy nhiên, Paraguay chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu. Đại diện Nam Mỹ vừa tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất giải khi loại Đức sau loạt sút luân lưu cân não. Sở hữu lối chơi phòng ngự kỷ luật cùng tinh thần chiến đấu máu lửa, Paraguay được dự đoán sẽ khiến Mbappé và các đồng đội trải qua một trận đấu không hề dễ dàng.

Ảnh: Getty

Paraguay đang là hiện tượng của World Cup 2026 khi loại Đức khỏi cuộc chơi (Ảnh: Getty)

Nếu vượt qua thử thách này, tuyển Pháp sẽ tiến thêm một bước trên hành trình hướng tới chức vô địch World Cup lần thứ ba trong lịch sử.

Sau ngày thi đấu đầu tiên, World Cup 2026 sẽ tiếp tục nóng lên với hàng loạt màn thư hùng đáng chờ đợi như Brazil gặp Na Uy của Erling Haaland, Mexico đối đầu tuyển Anh, đại chiến Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, Mỹ chạm trán Bỉ, Argentina của Lionel Messi gặp Ai Cập và Thụy Sĩ đối đầu Colombia.

Sau khi nhiều ông lớn đã phải dừng bước ngay từ vòng 32 đội, mỗi trận đấu từ thời điểm này đều mang ý nghĩa "một mất một còn". Chỉ một sai lầm cũng có thể khiến giấc mơ World Cup tan biến, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những màn so tài căng thẳng và giàu cảm xúc trong những ngày tới.