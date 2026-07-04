Vì sao Messi - Ronaldo đều giành Cầu thủ xuất sắc nhất trận, trong khi một người gần 10 điểm còn người kia chỉ 7

Cùng là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận tại World Cup 2026, nhưng Messi được chấm 9,5 điểm, còn Ronaldo chỉ 7,1 điểm và chỉ chạm bóng trong vòng cấm đúng 1 lần.

Một cái tên, hai thước đo khác hẳn nhau

Tấm bảng mà Ronaldo bước lên nhận không phải là một phán quyết chuyên môn. Ở World Cup 2026, giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận có tên đầy đủ là Superior Player of the Match, một hạng mục do hãng bia Michelob ULTRA thuộc tập đoàn AB InBev tài trợ, và người quyết định trao cho ai không phải một hội đồng chuyên môn hay ban kỹ thuật của FIFA, mà là lá phiếu bình chọn trực tuyến của người hâm mộ toàn cầu sau mỗi trận. Cả giải đấu có tổng cộng 104 tấm bảng như vậy, mỗi trận một chiếc, và mỗi chiếc là kết quả của một cuộc bỏ phiếu mở cho tất cả mọi người. Một cuộc bình chọn kiểu đó không đo xem ai xử lý bóng tốt nhất hay ai tạo ra nhiều cơ hội nhất, mà đo xem cái tên nào được nhiều người bấm chọn nhất.

Con số 9,5 và 7,1 lại đến từ một nguồn hoàn toàn khác, đó là điểm Sofascore, chỉ số do thuật toán tính toán dựa trên dữ liệu thật của từng cầu thủ trong trận, từ số đường chuyền chính xác, số lần chạm bóng, số cú dứt điểm, chỉ số bàn thắng kỳ vọng, cho tới số pha tranh chấp thắng và số lần thu hồi bóng. Hai thước đo này không hề mâu thuẫn với nhau, đơn giản vì chúng đo hai thứ khác nhau, một bên là cái cầu thủ làm được trên sân, một bên là cái người hâm mộ cảm nhận trong lòng. Ronaldo có thể đứng gần cuối bảng ở thước đo thứ nhất, nhưng ở thước đo thứ hai thì gần như không cầu thủ nào trên hành tinh này bấm thắng nổi anh, và lá phiếu thì không quan tâm tối hôm ấy anh chạm bóng bao nhiêu lần.

Nhìn lại hai đêm bóng đá thì thấy rõ

Đêm Argentina vượt qua Cabo Verde 3-2 sau 120 phút, Messi là người mở tỉ số, là người tung ra 9 cú dứt điểm với 6 lần trúng đích, và là người treo quả phạt góc dẫn tới bàn ấn định chiến thắng. Sofascore chấm anh 9,5 điểm, cao nhất trong số 22 cầu thủ ra sân, nhỉnh hơn cả đồng đội Lisandro Martínez với 9,3 điểm. Ở trường hợp này, lá phiếu của người hâm mộ và điểm số của thuật toán cùng chỉ về một hướng, nên tấm bảng trao cho Messi không có gì để tranh cãi.

Đêm Bồ Đào Nha ngược dòng thắng Croatia 2-1, hai thước đo lại tách hẳn ra hai ngả. Ronaldo ghi 1 bàn duy nhất từ chấm phạt đền, cũng là lần chạm bóng duy nhất của anh trong vòng cấm đối phương suốt 81 phút có mặt trên sân, trước khi rời sân ở đúng phút 81 lúc tỉ số còn đang là 1-1. Sofascore chấm anh 7,1 điểm, thấp hơn thủ môn Diogo Costa với 7,9 điểm, người đã có nhiều pha cứu thua giữ cho Bồ Đào Nha đứng vững trong giai đoạn khó khăn nhất.

Chính hàng công vào sân ở cuối trận, với pha đánh đầu của Gonçalo Ramos ở phút bù giờ, mới là thứ định đoạt tấm vé đi tiếp. Phần đông người hâm mộ trên mạng xã hội cho rằng Costa hoặc Ramos mới là người xứng đáng, nhưng người bước lên nhận giải vẫn là Ronaldo, bởi cuộc bỏ phiếu đâu có chấm theo những gì diễn ra trên sân.

Vì sao lá phiếu gần như luôn nghiêng về người nổi tiếng

Nhìn từ phía nhà tài trợ, cơ chế này không hề trục trặc, trái lại đang vận hành đúng như thiết kế. Một thương hiệu bỏ tiền gắn tên mình vào giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận không cần một phán quyết công tâm về chuyên môn, thứ họ cần là một khoảnh khắc tạo ra nhiều lượt nhắc tên và chia sẻ nhất có thể ngay sau trận đấu. Một tấm ảnh Ronaldo cầm giải sẽ tạo ra lượng tương tác và lan truyền gấp nhiều lần so với một tấm ảnh thủ môn Diogo Costa, dù xét thuần chuyên môn thì màn trình diễn của người gác đền mới là thứ giữ đội bóng sống sót. Cơ chế bình chọn tự thân đã nghiêng về phía những cái tên đông người theo dõi, và đó là tính năng được thiết kế sẵn chứ không phải một lỗi kỹ thuật.

Bản chất thương mại của giải thưởng lộ ra ở cả những chi tiết bên lề. Michelob ULTRA nối tiếp Budweiser, thương hiệu từng tài trợ hạng mục này ở hai kỳ World Cup gần nhất và cũng thuộc cùng một tập đoàn bia. Năm 2018, thủ môn người Ai Cập Mohamed El-Shenawy từng từ chối nhận giải vì lý do tôn giáo, do danh hiệu khi ấy gắn với một nhãn bia. Đến năm 2026, FIFA chuẩn bị sẵn phông nền không có nhãn hàng cho những cầu thủ không thể xuất hiện cùng thương hiệu rượu bia vì lý do tôn giáo hoặc vì chưa đủ tuổi. Một giải thưởng chuyên môn thuần túy sẽ không cần tới những phương án dự phòng kiểu đó.

Nghịch lý chỉ lộ ra khi cái hay và cái được yêu tách khỏi nhau

Trở lại với Messi, lý do màn nhận giải của anh trôi qua êm ả nằm ở chỗ tối hôm ấy người chơi hay nhất tình cờ cũng là người được yêu thích nhất, nên lá phiếu và thuật toán không có gì để lệch nhau. Khi hai thước đo trùng khít, cơ chế phía sau nằm im và gần như không ai nhận ra cơ chế ấy tồn tại. Chỉ đến những đêm như trận của Ronaldo, khi màn trình diễn trên sân và mức độ được yêu mến tách hẳn ra hai ngả, tấm bảng Cầu thủ xuất sắc nhất trận mới để lộ ra thứ mà danh hiệu ấy thực sự đo lường bấy lâu.

Vậy nên lần tới, khi thấy một cái tên hiện lên cùng dòng chữ Cầu thủ xuất sắc nhất trận, có lẽ nên nhớ rằng đó có thể là câu trả lời cho câu hỏi ai được yêu nhất trong trận, chứ chưa chắc đã là câu trả lời cho câu hỏi ai đá hay nhất.