Messi sưng u đầu, được vợ đẹp con ngoan động viên sau chiến thắng nhọc nhằn của Argentina trước Cape Verde

Lý do Messi ôm đầu liên tục khi hết trận Argentina 3-2 Cape Verde, hoá ra vì vết thương rõ mồn một ở đầu.

Chiến thắng nghẹt thở trước Cape Verde giúp Argentina giành quyền đi tiếp, nhưng Lionel Messi cũng phải trả giá bằng một vết sưng khá rõ ở vùng trán. Trong buổi phỏng vấn sau trận, máy quay ghi lại hình ảnh một khối u nổi lên ở phía bên trái trán của Messi. Vết sưng đỏ nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn tán trên mạng xã hội. Dù vậy, siêu sao 39 tuổi vẫn giữ tinh thần thoải mái, nở nụ cười và trả lời các câu hỏi của phóng viên như thường lệ.

Vết sưng xuất hiện sau một pha va chạm trong trận đấu kéo dài tới hiệp phụ với Cape Verde. Đây là trận đấu mà Messi hoạt động rất năng nổ, ghi bàn mở tỷ số và liên tục trở thành mục tiêu theo kèm của các hậu vệ đối phương.

Messi xuất hiện với vết sưng ở trán sau trận Argentian 3-2 Cape Verde

Vết thương đến từ tình huống Messi va chạm với đối thủ và bị đau trong trận đấu

Messi nằm sâu gây lo lắng

Argentina sau đó được hưởng đá phạt

Messi làm dịu vết thương ở trán

Messi bị theo kèm rất chặt

Thời gian còn lại của trận đấu, anh liên tục ôm đầu ôm mặt

Hoá ra là có lý do

Vết thương ở trán khiến Messi khó chịu

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với truyền thông, Messi được tiếp thêm tinh thần từ những người thân yêu nhất. Trên khán đài sân Hard Rock, bà xã Antonela Roccuzzo cùng ba con trai Thiago, Mateo và Ciro có mặt để cổ vũ Argentina. Cả gia đình đều diện áo đấu Albiceleste và tươi cười chụp ảnh lưu niệm sau khi đội nhà giành chiến thắng đầy cảm xúc.

Sự xuất hiện của Antonela và các con từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi khi Messi thi đấu ở những giải đấu lớn. Dù trải qua những trận cầu căng thẳng, đội trưởng Argentina luôn nhận được sự động viên từ gia đình, những người thường xuyên đồng hành cùng anh trên hành trình chinh phục các danh hiệu.

Gia đình Messi luôn sát cánh bên anh

Trước Cape Verde, Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi ghi bàn thắng thứ bảy tại World Cup 2026, đồng thời được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận lần thứ bảy liên tiếp. Tuy nhiên, Argentina đã phải trải qua một cuộc đấu vô cùng vất vả khi hai lần bị Cape Verde gỡ hòa và chỉ có thể giành chiến thắng 3-2 ở hiệp phụ.

Dù mang theo vết sưng trên trán sau 120 phút căng thẳng, nụ cười của Messi là minh chứng rõ nhất rằng điều quan trọng nhất với anh lúc này là tấm vé đi tiếp của Argentina. Với phong độ hiện tại cùng sự hậu thuẫn từ những người thân yêu, El Pulga sẽ tiếp tục là niềm hy vọng số một của nhà đương kim vô địch trên hành trình bảo vệ cúp vàng World Cup.