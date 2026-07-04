FIFA họp khẩn đổi gấp lịch thi đấu 2 trận vòng 1/8 World Cup vì bão lớn càn quét

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang đứng trước bài toán nan giải về lịch trình khi nguy cơ giông bão và ngập lụt tại Mexico đe dọa trực tiếp đến hai màn so tài tâm điểm của vòng 1/8 World Cup 2026.

Theo truyền thông Anh, cơ quan điều hành bóng đá thế giới đang khẩn trương thảo luận phương án thay đổi giờ bóng lăn của hai cặp đấu lớn vòng 1/18 để đảm bảo an toàn cho các đội bóng và khán giả. Tâm điểm của sự điều chỉnh này hướng về cuộc đối đầu duyên nợ giữa tuyển Anh và chủ nhà Mexico trên sân vận động Azteca.

Theo lịch thi đấu được ấn định ban đầu, trận đấu sẽ diễn ra lúc 7h sáng ngày 6/7 (giờ Anh). Tuy nhiên, trước dự báo về một đợt thiên tai kèm mưa lớn, dông sét dữ dội và nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại thủ đô Mexico City, FIFA đang cân nhắc đẩy trận đấu lên sớm hơn khoảng 6 tiếng, tương đương vào lúc 1h ngày 6/7. Việc thay đổi đột ngột này có thể tạo ra hiệu ứng domino mạnh mẽ, buộc FIFA phải tính toán lại giờ thi đấu của cặp trận giữa Brazil và Na Uy trên sân MetLife (Mỹ) – vốn đang xếp lịch vào lúc 3h ngày 6/7 (giờ Anh) nhằm tránh việc hai trận cầu đinh bị trùng khung giờ phát sóng. Người phát ngôn của Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) cũng đã lên tiếng xác nhận khả năng này và cho biết họ đang chờ quyết định chính thức cuối cùng.

Trận Anh và Mexico có nguy cơ lớn nhất bị đổi lịch

Đáng chú ý, công tác điều hành của FIFA đang vấp phải một số phản ứng khi Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cho biết họ chỉ nắm được thông tin thay đổi lịch trình thông qua các phóng viên tác nghiệp tại sân tập, thay vì nhận được văn bản chính thức. Nếu kịch bản đổi giờ diễn ra, không chỉ kế hoạch chuẩn bị chuyên môn của HLV Gareth Southgate bị xáo trộn, mà người hâm mộ tại xứ sở sương mù cũng chịu ảnh hưởng lớn. Trước đó, Chính phủ Anh đã ban hành quy chế đặc biệt cho phép các quán rượu mở cửa đến 5h sáng để phục vụ cổ động viên xem trận đấu theo lịch cũ.

Đây không phải lần đầu tiên công tác tổ chức của World Cup 2026 bị thời tiết cực đoan làm đảo lộn. Trước đó tại vòng bảng, trận đấu giữa Mexico và Ecuador đã phải lùi lại một tiếng vì sấm sét, trong khi cuộc đối đầu giữa Pháp và Iraq tại Philadelphia thậm chí phải hoãn hơn hai giờ đồng hồ do điều kiện thời tiết nguy hiểm. Hiện tại, ngoài việc hồi hộp chờ đợi lịch thi đấu mới, tuyển Anh cũng đã bắt đầu siết chặt các biện pháp an ninh, thiết lập hệ thống phong tỏa nghiêm ngặt xung quanh khách sạn nơi đóng quân trước giờ bóng lăn.