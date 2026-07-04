Thống kê khó tin: Thủ thành Vozinha sở hữu số lần rê bóng nhiều hơn cả Ronaldo

Hài hước của World Cup 2026: Siêu sao Ronaldo thua cả thủ môn về khoản rê bóng.

World Cup 2026 tại Bắc Mỹ không chỉ hấp dẫn bởi những trận cầu nảy lửa mà còn bởi những thống kê đầy bất ngờ và thú vị. Sau khi vòng 16 đội khép lại, tờ Marca đã đăng tải một chi tiết khiến giới mộ điệu phải ngỡ ngàng khi thủ môn kỳ cựu Vozinha của đội tuyển Cabo Verde hiện sở hữu số lần rê bóng thành công nhiều hơn cả siêu sao Cristiano Ronaldo.

Thống kê khó tin ở World Cup (Ảnh: Getty)

Tính đến thời điểm hiện tại, Cristiano Ronaldo vẫn đang là đầu tàu ghi bàn của tuyển Bồ Đào Nha với 3 pha lập công sau 4 trận đấu. Dù sở hữu thể hình lý tưởng và lối chơi bền bỉ ở tuổi 39, tiền đạo của "Selecao châu Âu" lại chưa thực hiện thành công bất kỳ một tình huống qua người nào tại giải đấu năm nay, kể cả trong cuộc đối đầu kéo dài với Croatia ở vòng loại trực tiếp. Sự sa sút về bộ chỉ số rê dắt của CR7 vô tình tạo nên một sự đối nghịch hài hước với màn trình diễn của một người gác đền ở bên kia chiến tuyến.

Cụ thể, trong trận thua nghẹt thở 2-3 của Cabo Verde trước nhà đương kim vô địch Argentina, thủ môn Vozinha đã tạo nên một khoảnh khắc ngẫu hứng đầy táo bạo. Ngay trong hiệp 1, dưới áp lực pressing tầm cao từ tiền đạo Lautaro Martinez, thủ thành 39 tuổi này không chọn giải pháp phá bóng an toàn mà bình tĩnh dùng kỹ thuật cá nhân để lừa bóng qua người đối phương ngay trong vòng cấm. Pha xử lý mãn nhãn này ngay lập tức được hệ thống thống kê tính là 1 lần rê bóng thành công, con số vừa đủ để anh xếp trên Ronaldo ở hạng mục này.

Dù hành trình của Cabo Verde đã phải dừng lại ở vòng 16 đội, Vozinha và các đồng đội vẫn có thể ngẩng cao đầu rời giải. Trước một Argentina hùng mạnh, người gác đền của Cabo Verde đã có một ngày thi đấu xuất thần khi liên tục khước từ các cơ hội ngon ăn của Lionel Messi, bao gồm một tình huống đối mặt trực diện và một cú sút phạt nguy hiểm.

Giải vô địch thế giới luôn là sân khấu của những câu chuyện cổ tích và những con số kỳ lạ. Đối với Vozinha, việc cùng Cabo Verde kéo Argentina vào tới hiệp phụ, khiến Messi phải nản lòng và sở hữu một thống kê "vượt mặt" Cristiano Ronaldo chắc chắn sẽ là những kỷ niệm vô giá trong chương cuối sự nghiệp quốc tế của anh.