Cực nóng cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup: Xuất hiện cái tên mới đe doạ Messi và Mbappe!

Cục diện Vua phá lưới World Cup 2026 đang diễn ra ngày càng căng thẳng.

World Cup 2026 không chỉ chứng kiến những trận cầu nảy lửa giành vé đi tiếp, mà còn là đấu trường khốc liệt của các siêu xạ thủ trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới (Chiếc giày vàng). Cú đúp mới nhất của Mikel Oyarzabal trong trận đấu của Tây Ban Nha đã chính thức lời cảnh báo đanh thép gửi tới hai cái tên đang dẫn đầu là Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Trong loạt trận thuộc vòng 32 đội vừa qua, đội tuyển Tây Ban Nha đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội tuyển Áo để ghi tên mình vào vòng kế tiếp. Ngôi sao sáng nhất trận đấu không ai khác chính là tiền đạo Mikel Oyarzabal. Với một cú đúp đẳng cấp ghi vào lưới đối phương, chân sút thuộc biên chế Real Sociedad đã nâng tổng số pha lập công của mình tại giải đấu năm nay lên con số 4. Thành tích ấn tượng này đưa cá nhân Oyarzabal áp sát nhóm ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu cá nhân cao quý.

Cuộc đua chiếc giày vàng trở nên căng thẳng (Ảnh: Getty)

Dù vậy, đỉnh bảng xếp hạng những tay săn bàn thượng hạng vẫn đang được thống trị bởi hai siêu sao hàng đầu thế giới. Lionel Messi (Argentina) tiếp tục chứng minh đẳng cấp vượt thời gian khi dẫn đầu danh sách với 7 bàn thắng. Bám đuổi ngay phía sau là Mbappe (Pháp) với 6 lần bắt thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng. Cả hai thực tế đang tạo ra một cuộc đua song mã vô cùng kịch tính, tái hiện lại màn so kè nghẹt thở tại trận chung kết lịch sử ở Qatar 4 năm trước.

Cục diện cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026 càng trở nên khó lường hơn khi các thế lực khác cũng đang phả hơi nóng ngay phía sau. "Cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland (Na Uy) và thủ quân tuyển Anh Harry Kane hiện đều đã bỏ túi 5 bàn thắng. Trong khi đó, lão tướng Cristiano Ronaldo cũng kịp để lại dấu ấn mạnh mẽ khi nâng thành tích cá nhân lên 3 bàn, góp công lớn giúp Bồ Đào Nha tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Với việc các đội tuyển mạnh đều đã giành quyền vào vòng trong, cuộc đua giành Chiếc giày vàng hứa hẹn sẽ còn chứng kiến nhiều bước ngoặt bất ngờ.