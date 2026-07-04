HLV tuyển Hàn Quốc bị bắt gặp bịt kín mít, "trốn" sang Mỹ sau khi bị đe dọa vì thất bại ở World Cup

Cựu HLV Hong Myung-bo rời Hàn Quốc sang Mỹ sau làn sóng đe dọa hậu World Cup 2026

Sau chiến dịch World Cup 2026 thảm họa và làn sóng giận dữ lên đỉnh điểm từ dư luận trong nước, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, ông Hong Myung-bo đã phải vội vã rời khỏi đất nước để sang Mỹ "lánh nạn" trong tình trạng an ninh thắt chặt.

Chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển Hàn Quốc đã khép lại theo kịch bản không thể tồi tệ hơn. Dù có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc, "Chiến binh Taegeuk" đã liên tiếp gây thất vọng khi để thua Mexico (0-1) và Nam Phi (0-1), qua đó chính thức bị loại ngay từ vòng bảng. Giọt nước tràn ly khiến người hâm mộ phẫn nộ là quyết định chiến thuật gây tranh cãi của ông Hong Myung-bo khi gạch tên ngôi sao kỳ cựu Son Heung-min khỏi đội hình xuất phát trong trận cầu sinh tử với Nam Phi.

Thất bại này ngay lập tức châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng diện rộng tại quê nhà. Trước sức ép đè nặng, ông Hong Myung-bo đã phải tổ chức họp báo từ chức ngay tại đại bản doanh của đội ở Mexico để nhận trách nhiệm.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin ông Hong rời Hàn Quốc đến Mỹ

Tuy nhiên, lời xin lỗi là không đủ để xoa dịu cơn thịnh nộ của người hâm mộ xứ sở Kim Chi. Làn sóng tẩy chay nhanh chóng biến tướng thành những hành vi cực đoan. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt lời đe dọa lấy mạng nhắm vào vị chiến lược gia 57 tuổi xuất hiện dày đặc.

Ngày đội tuyển trở về nước, bầu không khí tang tóc và căng thẳng bao trùm. Chính quyền Seoul đã phải huy động một lực lượng an ninh khổng lồ gồm khoảng 160 cảnh sát chống bạo động và nhân viên an ninh sân bay để thiết lập hàng rào danh dự, bảo vệ cựu HLV và các học trò trước đám đông quá khích đang chực chờ trút giận.

Chỉ hai ngày sau khi về nước, nhận thấy sự an toàn của bản thân và gia đình bị đe dọa nghiêm trọng, ông Hong Myung-bo đã đưa ra quyết định rời bỏ đất nước để bay sang Los Angeles (Mỹ) – nơi gia đình ông đang định cư.

Xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon, cựu HLV tuyển Hàn Quốc cố gắng lẩn tránh truyền thông bằng cách đội mũ lưỡi trai sụp sâu và đeo khẩu trang kín mít. Khi bị các phóng viên bủa vây, ông từ chối bình luận về những lời đe dọa tính mạng hướng vào mình, đồng thời lên tiếng phủ nhận tin đồn về việc nội bộ đội tuyển rạn nứt hay các cầu thủ cô lập lẫn nhau.

"Tôi có nhiều điều muốn nói, nhưng tôi tin câu chuyện thực sự sẽ tự sáng tỏ theo thời gian", ông Hong Myung-bo phát biểu chớp nhoáng trước khi bước vào khu vực cách ly để lên máy bay.