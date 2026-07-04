Thủ môn Vozinha xúc động: "Ngày hôm nay, ai cũng biết Cape Verde là ai!"

Đội trưởng Cape Verde nghẹn ngào sau khi bị Argentina loại: "Giờ cả thế giới đã biết chúng tôi là ai".

Dù hành trình cổ tích tại World Cup 2026 đã khép lại sau thất bại trước Argentina, Cape Verde vẫn rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu. Với đội trưởng kiêm thủ môn Vozinha, điều quý giá nhất mà đội bóng nhỏ bé này mang về không phải là kết quả trên sân cỏ, mà là việc cả thế giới cuối cùng đã biết đến Cape Verde.

Sau 120 phút kiên cường trước nhà đương kim vô địch thế giới, Vozinha xuất hiện với vẻ bình thản nhưng đầy tự hào. Thủ môn 40 tuổi tin rằng World Cup đã giúp Cape Verde làm được điều mà nhiều năm qua bóng đá nước này luôn khao khát. "Giờ thì cả thế giới đều biết Cape Verde ở đâu rồi. Chúng tôi đã chứng minh cho mọi người thấy rằng chúng tôi biết chơi bóng đá".

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Đó không chỉ là lời chia sẻ của một cầu thủ vừa bị loại khỏi World Cup, mà còn là niềm tự hào của cả một quốc gia lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước khi bóng lăn, rất nhiều người tin rằng Argentina sẽ dễ dàng vượt qua Cape Verde. Thực tế trên sân lại hoàn toàn khác. Đội bóng châu Phi khiến Lionel Messi và các đồng đội trải qua một trận đấu đầy căng thẳng, hai lần gỡ hòa và chỉ chịu khuất phục bởi bàn phản lưới ở hiệp phụ.

Chính màn trình diễn quả cảm ấy khiến Vozinha cảm thấy những nỗ lực của toàn đội đã được đền đáp. "Nhiều người nghĩ Argentina sẽ thắng dễ dàng. Tôi rất tự hào về các đồng đội và cả bản thân mình vì đã đưa Cape Verde lên bản đồ bóng đá thế giới bằng chiến dịch này".

Lần đầu tham dự World Cup, Cape Verde không chỉ vượt qua vòng bảng mà còn trở thành hiện tượng của giải đấu. Đội bóng nhỏ bé của châu Phi nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ trên khắp thế giới nhờ lối chơi quả cảm, tinh thần chiến đấu bền bỉ và những màn trình diễn đầy cảm xúc.

Ảnh: Getty

Ở tuổi 40, Vozinha là biểu tượng cho hành trình ấy. Thủ thành kỳ cựu liên tục có những pha cứu thua xuất thần, trở thành người hùng của Cape Verde và bất ngờ nổi tiếng trên toàn cầu. Điều đặc biệt là tất cả diễn ra trong bối cảnh anh vừa hết hợp đồng với CLB GD Chaves của Bồ Đào Nha và vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.

Thành công của Cape Verde còn mang ý nghĩa vượt ra ngoài bóng đá. Chiến tích tại World Cup có thể giúp quốc đảo nhỏ ở Tây Phi quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và củng cố niềm tự hào dân tộc. Khép lại bài phát biểu, Vozinha chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng đủ khiến nhiều người xúc động: "Ngày hôm nay, ai cũng biết Cape Verde là ai."

Có lẽ với một quốc gia lần đầu xuất hiện ở World Cup, đó mới chính là chiến thắng lớn nhất.