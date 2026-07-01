4h00 ngày 5/7, Paraguay đấu với Pháp: Chờ Mbappe san bằng kỷ lục của Messi

Cập nhật thông tin trận đấu giữa đội tuyển Paraguay gặp Pháp lúc 4h00 ngày 5/7 thuộc vòng 1/8 World Cup 2026.

Vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa hiện tượng Paraguay và ứng cử viên vô địch số một Pháp. Trận đấu gợi lại ký ức đầy tiếc nuối của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 1998, nơi đại diện Nam Mỹ ôm hận trước người Pháp.

Nhận định trận đấu

Trong lịch sử 5 lần đối đầu trước đây, Paraguay chưa một lần nếm mùi chiến thắng trước đại diện châu Âu với thành tích hòa 2 và thua 3. Đáng nhớ nhất chính là trận thua tức tưởi tại vòng 16 đội World Cup 1998, khi Paraguay chỉ chịu khuất phục bởi "bàn thắng vàng" của Laurent Blanc ở phút 114. Lần tái ngộ này chính là cơ hội để thế hệ vàng mới của Paraguay đòi lại món nợ lịch sử.

Phía bên kia chiến tuyến, Pháp bước vào vòng đấu này với vị thế của đội bóng số một thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Đoàn quân áo lam là một trong ba đội hiếm hoi toàn thắng từ đầu giải và đang sở hữu hàng công mạnh nhất World Cup 2026 với 12 pha lập công. Sức mạnh hủy diệt của Pháp được cụ thể hóa bằng chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Thụy Điển ở vòng 32 đội, trận đấu mà siêu sao Kylian Mbappe tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp. Hiện tại Mbappe đã có 18 bàn thắng và kém Messi 2 bàn trong cuộc đua chân sút vĩ đại nhất World Cup.

Về mặt nhân sự, Paraguay đang gặp tổn thất không nhỏ khi trung vệ trụ cột Omar Alderete (Sunderland) nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt do chấn thương đầu gối chưa bình phục. Trong khi đó, tuyển Pháp gần như có được lực lượng tối tân nhất. Trường hợp chấn thương bắp chân duy nhất của Marcus Thuram không quá đáng ngại khi hàng công của họ đang quá chật chội với những cái tên như Dembele, Olise, Barcola và Mbappe.

Vũ khí tinh thần và lối chơi thực dụng của Paraguay sẽ đối đầu với dàn siêu sao đẳng cấp thế giới bên phía tuyển Pháp. Liệu bất ngờ có tiếp tục được đại diện Nam Mỹ viết tiếp, hay bản lĩnh của nhà đương kim á quân thế giới sẽ lên tiếng? Kết quả trận đấu sẽ được hé lộ trong cuộc đối đầu sẽ diễn ra vào lúc 4h00 ngày 5/7.