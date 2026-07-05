Căng như dây đàn: Mbappe "nóng mắt" với tiểu xảo của Paraguay, suýt xảy ra ẩu đả

Sức nóng Philadelphia: Mbappe bị đẩy ngực, liên tục "nằm sân" trong hiệp đấu nghẹt thở với Paraguay.

Trận đối đầu giữa tuyển Pháp và Paraguay vòng 1/16 sáng 5/7 không chỉ bị đốt cháy bởi cái nóng hầm hập 42 độ C tại Philadelphia, mà còn bởi những cái đầu nóng từ cầu thủ hai đội. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút cuối hiệp một, bầu không khí trên sân đã liên tục bị đẩy lên đỉnh điểm của sự căng thẳng với các pha va chạm nảy lửa và loạt quyết định gây tranh cãi của vị vua áo đen.

Mồi lửa châm ngòi cho sự kịch tính bắt đầu từ phút 33, khi Kylian Mbappe thực hiện pha bứt tốc vượt qua sự truy cản của Cubas để đem về một quả đá phạt cho "Gà trống Gô-loa". Cay cú vì bị qua người, tiền vệ bên phía Paraguay ngay lập tức lao đến đẩy mạnh vào ngực của thủ quân tuyển Pháp. Hành động khiêu khích này lập tức khiến cầu thủ hai bên mất bình tĩnh, lao vào lời qua tiếng lại đầy gay gắt. Trọng tài chính Ilgiz Tantashev đã phải vô cùng vất vả can thiệp mới có thể hạ nhiệt những chiếc đầu nóng và ngăn một cuộc xô xát leo thang.

Suýt xảy ra xô xát khi Mbappe liên tục bị đối phương gây ức chế (Ảnh: BR Football)

Mbappe nổi giận (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Trọng tài đã phải can thiệp (Ảnh: BR Football)

Hai đội lao vào nhau (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Tuy nhiên, đỉnh điểm ức chế của người Pháp chỉ thực sự diễn ra ở phút 39, khi Mbappe liên tục trở thành tâm điểm của các pha tranh chấp trong vòng cấm. Đầu tiên là tình huống tiền đạo mang áo số 10 đổ gục xuống sân sau pha va chạm với Galarza. Hình ảnh quay chậm cho thấy cầu thủ Paraguay đã có động tác vung tay trúng mặt siêu sao tuyển Pháp. Dẫu vậy, trọng tài Tantashev xác định đây là pha va chạm ngoài tình huống bóng nên không thổi phạt, đồng thời khước từ tham khảo công nghệ VAR trong sự bất bình của ban huấn luyện tuyển Pháp.

Ngay ở quả phạt góc sau đó, sóng gió lại nổi lên khi Mbappe một lần nữa ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp tay đôi quyết liệt với Velazquez. Bất chấp sự phản ứng dữ dội từ các cầu thủ áo lam để đòi một quả phạt đền, vị vua áo đen người Uzbekistan vẫn kiên quyết lắc đầu và cho trận đấu tiếp tục.

Có thể thấy, lối chơi áp sát, không ngại va chạm và đầy tiểu xảo của Paraguay đã thành công trong việc phá lối chơi của tuyển Pháp. Sự tiểu xảo này không chỉ giúp đại diện Nam Mỹ giữ sạch mành lưới trong 45 phút đầu tiên, mà còn khiến các ngôi sao triệu đô bên phía nhà đương kim Á quân thế giới đánh mất sự bình tĩnh khi bước vào giờ nghỉ giải lao.