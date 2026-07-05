Mbappe lại khiến dân tình "cười nghiêng ngả" vì chỉ đạo trọng tài, tuyên bố cực gắt với Paraguay: "Thích va chạm thì chiều!"

Mbappe mỗi lần ra sân là khiến cả thế giới phải dậy sóng.

Trong trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra vào sáng ngày 5/7, tiền đạo Kylian Mbappe đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú với tình huống hài hước khi tự mình "thực thi" luật mới của FIFA thay cho trọng tài chính.

Tình huống diễn ra ở phút 53 trên sân Lincoln Financial Field (Mỹ), thời điểm thủ môn tuyển Paraguay cố tình kéo dài thời gian và tỏ ra chậm chạp trong việc đặt bóng để thực hiện cú phát bóng. Nhận thấy hành vi câu giờ từ phía đối thủ, trong lúc vị vua áo đen chưa kịp đưa ra phản ứng, đội trưởng đội tuyển Pháp đã chủ động tiến tới, giơ tay và liên tục đếm ngược "5, 4, 3..." và nhắc nhở trọng tài đếm giây.

Mbappe lại gây sốt vì nhắc nhở trọng tài làm việc (Ảnh CMH)

Hành động này của ngôi sao 27 tuổi nhằm mô phỏng quy định chống câu giờ nghiêm khắc mới được FIFA áp dụng tại kỳ World Cup lần này. Theo luật mới, trọng tài sẽ trực tiếp giơ tay đếm ngược 5 giây cuối cùng trước khi áp dụng các hình thức xử phạt nếu cầu thủ cố tình trì hoãn các quả phát bóng, ném biên hay đá phạt.

Khoảnh khắc Mbappe tự mình làm thay việc của trọng tài đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt và thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều cổ động viên tỏ ra hào hứng trước sự lém lỉnh của tiền đạo sinh năm 1998, đồng thời hài hước gợi lại biệt danh "độc tài" mà người hâm mộ thường gán cho anh trước đây.

Bên cạnh khoảnh khắc gây sốt kể trên, Mbappe tiếp tục chứng minh vai trò thủ lĩnh trên sân khi là người ghi bàn thắng duy nhất ở phút 70 trên chấm 11m, giúp Pháp đánh bại Paraguay với tỷ số sát nút 1-0 và chính thức ghi tên vào vòng tứ kết.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu đầy căng thẳng trước lối đá rắn của đại diện Nam Mỹ, ngôi sao tuyển Pháp thẳng thắn chia sẻ: "Họ nghĩ chúng tôi sẽ bước ra sân trong những bộ tuxedo và chỉ chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Nhưng không, họ thích thì chúng tôi chiều, chúng tôi vẫn sẵn sàng chơi thứ bóng đá đầy va chạm".

Trước sự vây ráp liên tục của các cầu thủ Paraguay, thủ quân sinh năm 1998 khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim Á quân thế giới: "Nếu cần phải lăn xả và thi đấu quyết liệt, chúng tôi vẫn sẽ chơi với họ. Và ngay cả trong một trận đấu đầy va chạm như vậy, chúng tôi vẫn là đội chơi tốt hơn. Họ cố tìm cách khiến chúng tôi mất bình tĩnh, nhưng cuối cùng chính chúng tôi mới là những người khiến họ phải chịu khuất phục".

Chiến thắng nghẹt thở trước Paraguay không chỉ khẳng định sức mạnh của "Gà trống Gaulois" mà còn giúp cá nhân Mbappe nâng cao thành tích ghi bàn ấn tượng của mình tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.